https://static.news.ru/photo/7e2b05d4-5013-11ea-935e-fa163e074e61_660.jpg Олег Матыцин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр спорта России Олег Матыцин выступил на открытии московского этапа Кубка мира по лыжной акробатике.

Хочу отдельно поприветствовать сборную КНР в этот очень непростой период. Надеюсь, что все китайские спортсмены здоровы, — приводит слова Матыцина РИА Новости.

К 15 февраля эпидемия коронавируса охватила более 67 тысяч человек, из которых 99% находятся в Китае. За полтора месяца погибли 1,5 тысячи заразившихся, выздоровели около 8,5 тысячи.

Ранее FIA отложила проведение этапа Гран-при в классе машин «Формула-Е» в Китае из-за вспышки коронавируса. Соревнования должны были пройти 21 марта 2020 года в Санье, а Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) из-за коронавируса перенесла чемпионат мира по лёгкой атлетике в помещении с 2020-го на 2021 год. Соревнования должны были начаться 13 марта в китайском Нанкине, писал NEWS.ru.