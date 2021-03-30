Матвей Елисеев выиграл спринт на чемпионате России по биатлону

https://static.news.ru/photo/7dfc5920-91f1-11eb-b443-96000091f725_660.jpg Матвей Елисеев Фото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Ханты-Мансийске стартовал чемпионат России по биатлону. В мужском спринте победу одержал москвич Матвей Елисеев, с одним промахом преодолевший 10-километровую дистанцию за 25.31,0 минуты.

Второе место занял экс-чемпион мира Максим Цветков, который за последние три неудачных сезона окончательно потерял место в сборной России. Представитель Санкт-Петербурга уступил победителю 4,8 секунды, но стрелял без промахов. Обладателем бронзовой награды стал Эдуард Латыпов из Башкортостана (1 промах, +14,4 секунды).

Также в шестёрку лучших пробились Семён Сучилов (2 промаха, +19,2 секунды), Кирилл Стрельцов (1 промах, +32,0 секунды) и Никита Поршнев (2 промаха, +33,8).

Женский спринт состоится 31 марта в 12:00 по московскому времени.

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