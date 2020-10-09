Матч баскетбольной Евролиги «Химки» — «Жальгирис» перенесён из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/d60f262e-0a47-11eb-a88f-fa163e074e61_660.jpg Фото: БК «Химки» (Московская область)/vk.com

Поединок второго тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги между подмосковными «Химками» и каунасским «Жальгирисом» перенесён с 9 на 10 октября по причине обнаружения коронавирусной инфекции у игроков обеих команд.

Положительный тест на COVID-19 сдал известный по выступлениям за «Химки» французский центровой каунасцев Жоффре Ловернь, а ранее у двух баскетболистов подмосковной команды — Грега Монро и Максима Барашкова — тесты дали условно-положительные результаты. Оба игрока были изолированы от остальной команды и находятся под наблюдением врачей.

Матч между «Химками» и «Жальгирисом», который должен был состояться 9 октября на «Арене Мытищи», решением Евролиги отложен на сутки. Планируется, что команды всё же смогут начать встречу в 20 часов по московскому времени 10 октября.

Официальный сайт подмосковного клуба информирует , что все проданные на 9 число билеты действительны на перенесённой игре.

На прошлой неделе положительные тесты на коронавирус сдали ещё трое баскетболистов «жёлто-синих» — Янис Тимма, Евгений Воронов и Джордан Мики, писал ранее NEWS.ru.