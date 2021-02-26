Лыжники Норвегии рассказали, как оставить Большунова без золота в скиатлоне

https://static.news.ru/photo/279b3cbe-78b4-11eb-a76b-96000091f725_660.jpg Александр Большунов Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

Норвежские лыжники Сьюр Рёте и Ханс Кристер Холунд раскрыли тактику команды против россиянина Александра Большунова в скиатлоне на чемпионате мира.

Рёте заявил, что главного для норвежцев соперника в немецком Оберстдорфе постараются оставить без медалей. Для этого лыжники Норвегии будут стараться работать на трассе так, чтобы один из них был всегда впереди.

Звучит понятно, но там, в гонке, значение имеют мелочи. Если лыжи будут работать так, как ранее у спринтеров, то у нас будет хороший шанс, — отметил спортсмен в эфире телеканала NRK.

Холунд уточнил, что станет одним из тех, кто будет задавать темп в гонке.

Но, пожалуй, не стану работать первым все 30 км, чтобы потом убежали Йоханнес Клэбо и Большунов, — подчеркнул лыжник.

Мужской скиатлон начнётся в 15:30 мск 27 февраля.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Александр Большунов остался без медали в спринте классическим стилем на чемпионате мира. Россиянин финишировал на четвёртом месте (плюс 5,92 секунды). Победителем гонки стал норвежец Йоханнес Клэбо, преодолевший дистанцию за 3 минуты 1,3 секунды. Вторым и третьим стали его соотечественники Эрик Валнес и Ховард Сулос Таугбель.