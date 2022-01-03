Лыжник Большунов занял второе место в общем зачёте «Тур де Ски»

Российский лыжник Александр Большунов занял второе место в общем зачёте «Тур де Ски». Гонка проходила в Валь-ди-Фьемме (Италия).

Большунов занял седьмое место в заключительной гонке на «Тур де Ски». Этот результат позволил ему удержать вторую позицию в общем зачёте многодневки.

Победителем «Тут де Ски» стал норвежец Йоханнес Клебо. В заключительной гонке многодневки норвежец Клебо обеспечил себе победу в общем зачёте «Тур де Ски». Он опережал, шедшего вторым Александра Большунова на две минуты.

Ранее сообщалось, что российская лыжница Наталья Непряева победила в общем зачёте многодневки «Тур де Ски». В последней гонке в Валь-ди-Фьемме (Италия) спортсменка заняла четвёртое место, что не помешало ей остаться во главе общего зачёта. Второе место заняла шведская лыжница Эбба Андерсон, третьей стала норвежка Хейди Венг.