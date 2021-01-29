Лыжница Непряева будет прооперирована 1 февраля

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Российская лыжница Наталья Непряева перенесёт операцию на руке 1 февраля, заявил главврач сборной России Роман Эрлихман.

29 января спортсменка упала на этапе Кубка мира в шведском Фалуне. Непряева не смогла завершить гонку, у неё был диагностирован перелом двух костей с кисти.

Дата операции назначена на 1 февраля, сроки восстановления будут понятны после проведения оперативного лечения, — отметил Эрлихман, слова которого приводит ТАСС.

Известно, что Непряева является бронзовым призёром Олимпийских игр, двукратным бронзовым призёром чемпионата мира, двукратным серебряным призёром многодневной лыжной гонки «Тур де Ски».

Ранее NEWS.ru писал, что российский лыжник Александр Большунов впервые публично высказался об инциденте во время финиша эстафеты на этапе Кубка мира. Он признался, что сожалеет о своём поведении.

На финише Александр сначала задел палкой подрезавшего его на финишной прямой финна Йони Мяки, а затем врезался в него уже после финиша. Российскую команду дисквалифицировали и лишили бронзовых медалей. Ситуация получила продолжение, в финскую полицию поступили заявления, многие видные представители лыжного сообщества осудили его.