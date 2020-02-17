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Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Валерий Польховский дал оценку выступлению Александра Логинова в гонке преследования на чемпионате мира в Италии. По его словам, россиянин на последнем рубеже «несколько быстро начал стрелять», что и привело к промаху.

После того как Логинов пробежал штрафной круг, он отставал от француза Эмильена Жаклена и норвежца Йоханнеса Бё на 8 секунд, но не бросился их догонять. Польховский считает, что наш биатлонист...