Вторая неделя трансляций чемпионата мира по биатлону в итальянском Антхольце-Антерсельве начнётся показом 18 февраля женской индивидуальной гонки. В прямом эфире его проведут «Матч ТВ» и Eurosport.
Первому каналу достались состязания в два последних дня турнира, которые включают в себя эстафеты и масс-старты.
18 февраля, вторник.
Индивидуальная гонка, женщины. Начало — в 16.05 по мск. «Матч ТВ», Eurosport.
19 февраля, среда.
Индивидуальная гонка, мужчины. 16.05. «Матч ТВ», Eurosport.
20 февраля, четверг.
Сингл-микст. 17.15. «Матч ТВ», Eurosport.
22 февраля, суббота.
Эстафета, женщины. 13.35. Первый канал.
Эстафета, мужчины. 16.35. Первый канал.
23 февраля, воскресенье.
Масс-старт, женщины. 14.25. Первый канал.
Масс-старт, мужчины. 16.50. Первый канал.
Ранее NEWS.ru сообщал, что тренерский штаб национальной сборной определился со спортсменами, которые представят Россию в индивидуальной гонке на чемпионате мира по биатлону. Точно на старт выйдут Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Ещё двух биатлонистов тренерский штаб назовёт позже. Матвей Елисеев не примет участия в гонке.
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