«Лос-Анджелес Лейкерс» победил «Майами Хит» и повёл 3-1 в финале НБА

https://static.news.ru/photo/b3fff7fa-0850-11eb-a327-fa163e074e61_660.jpg Леброн Джеймс Фото: Javier Rojas/Keystone Press Agency/Global Look Press

В четвёртом поединке финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Майами Хит» — 102:96 (27:22, 22:25, 26:23, 27:26).

Самыми результативными в составе «Лейкерс» стали Леброн Джеймс (28 очков, 12 подборов, 8 результативных передач) и Энтони Дэвис (22 очка, 9 подборов).

У «Майами» лучшую результативность показали Джимми Батлер (22 очка, 10 подборов, 9 «ассистов») и Тайлер Хирро (21 очко, 7 подборов).

Благодаря этой победе «Лос-Анджелес» укрепил своё лидерство в финальной серии (3-1) и может завоевать главный трофей НБА уже в следующем матче, который состоится в ночь с 9 на 10 октября (начало в 4 часа утра по московскому времени).

В третьем поединке серии «Майами» сумел обыграть «Лос-Анджелес» и лишил соперника шанса выиграть финал НБА в четырёх встречах, писал ранее NEWS.ru.