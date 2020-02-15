Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Российские спортсмены Александр Денисьев и Владислав Антонов завоевали серебро в соревнованиях двоек на чемпионате мира по санному спорту в Сочи.

Первое место заняли немецкие саночники Тони Эггерт и Саша Бенекен (1 минута 39,384 секунды). Отставание россиян составило 0,104 секунды. Третьими стали ещё одни представители Германии — Тобиас Вендль и Тобиас...