Российский биатлонист Александр Логинов завоевал золотую медаль в спринтерской гонке на чемпионате мира, который проходит в итальянском Антхольце.
Логинов преодолел дистанцию 10 км за 22 минуты 48,1 секунды без промахов. Второе место занял француз Кентен Фийон Майе (+6,5; 1). Третьим стал его соотечественник Мартен Фуркад (+19,5; 0).
Россиянин Матвей Елисеев занял 12-е место (+1.09,1; 1), Никита Поршнев — 21-е (+1.22,3; 0), Евгений Гараничев — 56-е (+2.26,4; 3).
Последний раз российские биатлонисты завоёвывали золото чемпионата мира в 2017 году, выиграв мужскую эстафету.
Ранее сборная Норвегии заняла первое место в смешанной эстафете на чемпионате мира по биатлону, который проходит в итальянском Антхольце. Второе место заняла сборная Италии, третье — Чехии. Россияне финишировали на шестом месте. В составе сборной России выступали Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт, Матвей Елисеев и Александр Логинов, писал NEWS.ru.
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