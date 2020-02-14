https://static.news.ru/photo/57158916-4f77-11ea-a175-fa163e074e61_660.jpg Александр Логинов Фото: Alexander Shemetov/Russian Look/Global Look Press

Лидер российской сборной Александр Логинов начнёт спринтерскую гонку на чемпионате мира по биатлону в итальянском Антхольце 43-м. До него на трассу уйдёт Никита Поршнев под четвёртым номером.

В гонке также примут участие Евгений Гараничев (стартовый номер 58) и Матвей Елисеев (№ 67). Об этом сообщается на официальном сайте IBU.

Гонка начнётся 15 февраля в 16:45 мск.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Максим Кугаевский, личный тренер российской биатлонистки Ирины Старых, прокомментировал выступление своей подопечной в спринтерской гонке на чемпионате мира. Старых не сумела закрыть четыре мишени и завершила гонку на 53-й строчке итогового протокола с отставанием в 1 минуту 57,1 секунды. По мнению тренера, многие эксперты, высказывая суждение о выступлении биатлонистки, были предвзяты.