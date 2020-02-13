https://static.news.ru/photo/afa6e9c0-4e42-11ea-98dd-fa163e074e61_660.jpg Доротея Вирер Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Итальянские биатлонистки Доротея Вирер и Лиза Витоцци поругались перед началом чемпионата мира в итальянском Антхольце и рассказали, что не общаются за пределами соревнований.

Вирер резко ответила на слова Витоцци, которая обвинила её в пренебрежении интересами команды.

Это очень глупо. Конечно, я немного расстроилась после её слов. Не знаю, думает ли она и сейчас об этом, — цитирует Вирер NRK.

Сама Витоцци заявила, что не являются подругами, они лишь партнёры по команде.

Чемпионат мира по биатлону пройдёт с 13 по 23 февраля в итальянском Антхольце. В стартовой гонке турнира биатлонистки примут участие в смешанной эстафете. Она пройдёт 13 февраля в 16:45 мск.

Ранее старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын рассказал о готовности спортсменок к чемпионату мира. По его словам, все биатлонистки российской сборной восстановились, писал NEWS.ru.