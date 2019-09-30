Легкоатлеткам не понравилось нововведение чемпионата мира в Дохе, где спортсменов, готовящихся к старту, снимают с разных ракурсов.
Спортсменов снимают снизу и сзади, что вызывает дискомфорт у девушек. Немецкая бегунья Джина Люкенкемпер отметила, что женщины не принимали участия в согласовании съёмок с такого ракурса.
Принимала ли женщина участие в разработке такого плана? Я так не думаю. Не думаю, что эти камеры так уж хороши. У меня возникает неприятное ощущение от такой съемки, — цитирует Люкенкемпер Bild.
Её партнёрша по команде Татьяна Пинто заявила, что спортсменки через Легкоатлетическую ассоциацию Германии обратились в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF), после чего организаторы турнира стали показывать лишь крупные планы и удалили видео с других ракурсов.
Золотую медаль завоевала россиянка Анжелика Сидорова на чемпионате мира по лёгкой атлетике в прыжках с шестом. Она обошла американку Сэнди Моррис и Екатерини Стефаниди из Греции, писал News.ru.