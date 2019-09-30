Российская легкоатлетка Яна Смердова считает недопустимыми условия проведения чемпионата мира в Дохе.
В соревнованиях по спортивной ходьбе на 20 км она завершила выступление на 31-м месте. Смердова отметила, что из-за жары ей было очень тяжело финишировать, после 14-го километра с каждым шагом становилось всё хуже и хуже.
Проводить марафон и ходьбу в таких условиях — это издевательство. Есть люди, которые хотят бегать в экстремальных условиях, так пусть они там и бегают, — сказала Смердова в эфире телеканала «Матч ТВ».
Спортсменка добавила, что когда профессиональный спортсмен, готовящийся совсем на другой результат, высчитывающий дни пребывания в горах, приезжает в подобные условия, он идёт не по своему привычному времени.
Тут, во-первых, рядом вода, то есть повышается влажность, а во-вторых, жар от стен. Дышать вообще невозможно. Ты обливаешься на пункте питания, и этого хватает на 100 метров. Ощущение, что идешь в бане, — возмутилась Смердова.
Легкоатлетка отметила, что когда в сборной узнали страну проведения чемпионата мира, никто не думал, что будет настолько жарко.
Ранее News.ru писал, что легкоатлетки возмущены откровенной съёмкой на чемпионате мира в Дохе.