https://static.news.ru/photo/fc143b78-e38a-11e9-9dc8-fa163e074e61_660.jpg Яна Смердова Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Российская легкоатлетка Яна Смердова считает недопустимыми условия проведения чемпионата мира в Дохе.

В соревнованиях по спортивной ходьбе на 20 км она завершила выступление на 31-м месте. Смердова отметила, что из-за жары ей было очень тяжело финишировать, после 14-го километра с каждым шагом становилось всё хуже и хуже.

Проводить марафон и ходьбу в таких условиях — это издевательство. Есть люди, которые хотят бегать в экстремальных условиях, так пусть они там и бегают, — сказала Смердова в эфире телеканала «Матч ТВ».

Спортсменка добавила, что когда профессиональный спортсмен, готовящийся совсем на другой результат, высчитывающий дни пребывания в горах, приезжает в подобные условия, он идёт не по своему привычному времени.

Тут, во-первых, рядом вода, то есть повышается влажность, а во-вторых, жар от стен. Дышать вообще невозможно. Ты обливаешься на пункте питания, и этого хватает на 100 метров. Ощущение, что идешь в бане, — возмутилась Смердова.

Легкоатлетка отметила, что когда в сборной узнали страну проведения чемпионата мира, никто не думал, что будет настолько жарко.

Ранее News.ru писал, что легкоатлетки возмущены откровенной съёмкой на чемпионате мира в Дохе.