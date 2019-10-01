https://static.news.ru/photo/1f41104e-e444-11e9-bc51-fa163e074e61_660.jpg Фото: Steve O'Sullivan/Global Look Press

Олимпийский чемпион, британский бегун Мо Фара положительно оценил решение Антидопингового агентства США (USADA) о четырёхлетней дисквалификации своего бывшего тренера Альберто Салазара.

Я рад, что USADA завершило расследование в отношении Салазара. Я покинул его тренировочный лагерь в Орегоне в 2017 году, но, как я всегда говорил, я не терплю тех, кто нарушает правила и пересекает черту. Решение вынесено, и я рад, что был сделан такой вывод, — цитирует Фара Skynews.

В USADA заявили, что 61-летний Салазар был наказан за нарушение антидопинговых правил во время работы тренером в тренировочном лагере в Орегоне. Он признан виновным в применении запрещённого метода, фальсификации и/или попытки фальсификации в процессе допинг-контроля и распространении повышающих уровень тестостерона препаратов путём вовлечения в программу тестирования с нарушением правил.

Салазар был тренером Фара с 2011 по 2017 год. На Олимпиаде 2012 года Фара завоевал два золота: в беге на 5 тыс. и 10 тыс. метров. В 2014-м спортсмен повторил свой успех, став четырёхкратным олимпийским чемпионом.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало новый список запрещённых веществ, который вступит в силу 1 января 2020 года, писал News.ru.