https://static.news.ru/photo/3a326258-4d7c-11ea-a30d-fa163e074e61_660.jpg Мария Ласицкене Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене представит комиссию спортсменов Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) на заседании рабочей группы Олимпийского комитета России (ОКР) по восстановлению членства ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

Руководитель нашей комиссии Радион Гатауллин 14 февраля будет не в Москве. Было принято решение, что на пятничном заседании рабочей группы ОКР комиссию спортсменов буду представлят​ь я, — цитирует Ласицкене ТАСС.

Она отметила, что комиссия спортсменов уже отправила в ОКР свои предложения по повестке первого заседания.

Ранее Ласицкене стала победительницей легкоатлетического турнира «Русская зима» в прыжках в высоту. Ласицкене показала лучший результат сезона в мире, преодолев планку на высоте 205 см, что стало её личным рекордом на соревнованиях в помещении, писал NEWS.ru.