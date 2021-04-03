Куклина выиграла масс-старт на чемпионате России

https://static.news.ru/photo/c8286bae-951d-11eb-85a8-96000091f725_660.jpg Фото: Сборная России по биатлону/СБР/vk.com

Представительница ЯНАО Лариса Куклина одержала победу в масс-старте на чемпионате России в Ханты-Мансийске. С одним промахом она преодолела дистанцию 12,5 км за 37.20,6 минут.

Второе место заняла Наталья Ушкина из Мордовии, для которой это уже третья медаль в трёх личных гонках на чемпионате России. Она преодолела два штрафных круга и уступила победительнице 17,1 секунды. Обладательницей бронзовой медали стала тюменка Виктория Сливко (1 промах, +34,6 секунд).

Также в шестёрку лучших пробились Екатерина Носкова (4 промаха, +48,9 секунд), Ирина Казакевич (4 промаха, +50,6 секунд) и Наталья Гербулова (3 промаха, +55,3 секунды).

Как сообщал NEWS.ru, биатлонист Алексей Шевченко стал бронзовым призёром в масс-старте на чемпионате России в Ханты-Мансийске и рассказал о контактной борьбе, лыжах сестры и подарке ко дню рождения тренеру.