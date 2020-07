11 июля впервые состоится премия Ice Skating Awards — аналог «Оскара» в фигурном катании. В связи с нестабильной ситуацией из-за коронавируса мероприятие пройдёт в онлайн-формате. Но это не все неприятные новости. По удивительному стечению обстоятельств, олимпийская чемпионка Алина Загитова оказалась вне наград. Однако не стоит расстраиваться преждевременно. Даже без Загитовой мероприятие несёт в себе немало интриг. Этери Тутберидзе или Брайан Орсер, Алёна Косторная или Александра Трусова, Нэтан Чен или Юдзуру Ханю. NEWS.ru рассказывает о главных раскладах предстоящей церемонии.

Премия

В декабре прошлого года боссы Международного союза конькобежцев (ISU) во главе со спортивным агентом Ари Закаряном объявили, что в 2020 году впервые пройдёт церемония вручения премии ISU Skating Awards. Церемония должна была состояться 22 марта в Монреале после чемпионата мира, который в итоге отменили, но мероприятие удалось сохранить.

Претендентов на каждую номинацию определяли путём голосования, которое состояло из нескольких этапов. Первая часть проводилась с 1 декабря 2019 года по 10 февраля 2020 года в онлайн-формате. Все желающие (болельщики и журналисты) могли отдать свой голос в шести из семи заявленных номинациях: «самый ценный фигурист», «лучший костюм», «самая интересная программа», «лучший новичок», «лучший хореограф», «лучший тренер».

В номинации «За достижения в карьере» претендентов не определяли. По итогам онлайн-голосования образовался шорт-лист из трёх претендентов в каждой номинации. Окончательное же решение примут члены жюри: шесть бывших чемпионов по фигурному катанию из Канады, Китая, Франции, Японии, России и США. Познакомимся с претендентами.

Претенденты

«Самый ценный фигурист»: Нетан Чен (США), Юдзуру Ханю (Япония), Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (Франция).

«Лучший костюм»: Анна Щербакова (Россия), Мэдисон Чок и Эван Бейтс (США), Юдзуру Ханю (Япония).

«Лучшая программа»: Евгения Медведева (Россия), Кевин Аймо (Франция), Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (Франция).

«Лучший новичок»: Алёна Косторная (Россия), Александра Трусова (Россия), Ю Ён (Южная Корея).

«Лучший хореограф»: Ше-Линн Бурн, Мари-Франс Дюбрей, Лори Николь.

«Лучший тренер»: Этери Тутберидзе, Рафаэль Арутюнян, Брайай Орсер.

Возможные победители

Нетан Чен Yohei Osada/AFLO/Global Look Press

Главные битва состоится в номинации «самый ценный фигурист». Американец Чен и японец Ханю на протяжении последних нескольких лет являются безоговорочными лидерами в мужском одиночном катании. С одной стороны умнейший фигурист, тренирующийся по Skype, с другой — покоритель всевозможных рекордов. При этом не забываем и про пару Пападакис и Сизерон. Французы уже несколько сезонов доминируют в танцах на льду. На их счету пять золотых медалей чемпионатов Европы и четыре золота чемпионатов мира.

Выбрать лучшего в этой номинации будет непросто. Ситуацию даже не облегчат результаты сезона, от которых будут отталкиваться члены жюри при определении победителей. Американец взял золото в финале Гран-при, японец впервые выиграл в чемпионате четырёх континентов, французы тоже были сильны в Гран-при, но при этом отдали золото чемпионата Европы российской паре Синицина и Кацалапов. Также стоит обратить внимание на название номинации «ценный фигурист». Такая формулировка заставляет предположить, что не только результаты нынешнего сезона будут иметь важное значение.

Очень бы хотелось увидеть борьбу и в противостоянии тренеров. Каждый из претендентов достоин победы. Талантливые девочки Тутберидзе, гениальные результаты ученика Брайана Орсера Ханю, плеяда сильных фигуристов Рафаэля Арутюняна, в число которых как раз входит и Чен. Однако в данном случае результаты будут иметь определяющую роль. Девочки Тутберидзе: Косторная, Щербакова и Трусова в этом сезоне были на голову сильнее своих оппоненток. Все международные пьедесталы с отрывом были за нашими спортсменками. Поэтому номинация «лучший тренер» не должна создать проблем для жюри.

По той же логике будет присвоена победа и Алёне Косторной в номинации «Лучший новичок». За исключением российского первенства она взяла золото в финале Гран-при и на чемпионате Европы. Александра Трусова хоть и славится своими четверными прыжками, но нестабильный сезон вряд ли позволит ей конкурировать с Косторной.

Победа в «лучшей программе», без всяких сомнений, должна уйти паре Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Французы, которые привыкли удивлять болельщиков, в этом году переплюнули самих себя. Обе программы, которые они представили в этом сезоне, достойны того, чтобы войти в «золотой фонд» фигурного катания. Конкурировать с ними не под силу ни Медведевой, чья программа в этом сезоне действительно была неплоха (с этим мнением обязательно поспорят болельщики Загитовой), ни Кевин Аймо, который непонятно, за какие заслуги оказался в этом списке.

В «лучшем костюме» большие шансы на победу у российской фигуристки Анны Щербаковой. Костюмы-трансформеры стали фишкой группы Этери Тутберидзе в прошедшем сезоне. Но стоит сказать, что соперники у Щербаковой серьёзные: танцевальная пара Мэдисон Чок и Эван Бейтс и одиночник Юдзуру Ханю. Американцы в борьбе костюмов могут составить даже большую конкуренцию. Их яркий образ, выполненный в восточном стиле, пришёлся по вкусу многим болельщикам в этом сезоне.

И последнее. Лучший хореограф. Все претенденты в этой номинации являются представителями канадской школы хореографии, поэтому, думается, никто не обидится в случае поражения. Всё равно в конечном счёте победа достанется кому-то из своих. Ладно, шутки в сторону. Скорее всего, в этой номинации предпочтение будет отдано Ше-Линн Бурн — одному из самых востребованных хореографов в фигурном катании. Вот только небольшая часть фигуристов, которым Бурн сделала программы в этом сезоне: Медведева («Мемуары Гейши»), Елизавета Туктамышева (короткая программа под Drumming Song инди-группы Florence and the Machine), Рики Кихира («Завтрак в Багдаде»), Каори Сакамото (короткая программа под No Roots).

Кстати, некоторые считали, что премию «За достижение в карьере» могут как раз вручить Алине Загитовой, которая в итоге не попала не в одну из представленных номинаций. Очень хочется надеяться, что это лишь догадки и предположения. Есть множество выдающихся фигуристов, которые заслужили награду в этой номинации больше, чем Загитова.