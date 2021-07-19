Красота и грация: гимнастки и синхронистки не оставят шансов соперницам

В заключительной части рассказа о российских олимпийцах представляем наши главные надежды в таких традиционно сильных для России видах спорта, как художественная и спортивная гимнастика, синхронное плавание, стрельба и новые олимпийские дисциплины в Токио-2020.

Синхронное плавание

Количество лицензий: 2 из 2

Главные надежды: Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко

Медальный прогноз (золото-серебро-бронза): 2-0-0

С 2000 года российские синхронистки неизменно выигрывают обе медали на всех Олимпийских играх. Даже отключённая во время выступления музыка, как в Пекине-2008, не могла помешать подопечным Татьяны Покровской. При возможности Россия могла бы выставить и три команды и занять весь пьедестал, но иногда на чемпионатах мира и Европы отказываются от пары стартов, чтобы соперницы тоже почувствовали вкус золота. В Токио этого не будет.

Дуэт Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко — безоговорочный фаворит, даже после запрета купальников с медведями, причём Ромашиной светит семь золотых медалей на четырёх Олимпиадах и второе место за всю историю по этому показателю среди отечественных спортсменов. В группе российские девушки также вне конкуренции благодаря невероятно сложной программе.

Художественная гимнастика

Дина Аверина LiveMedia/Fabrizio Carabelli/Global Look Press

Количество лицензий: 3 из 3

Главные надежды: Дина и Арина Аверины

Медальный прогноз: 2-0-0

Впервые на одном олимпийском пьедестале могут оказаться сёстры-близнецы. Россиянки Дина и Арина Аверины в последнем олимпийском цикле разделили между собой все крупные победы и готовы подстраховать друг друга в Токио. Дина почти бессменно побеждала в соревнованиях по многоборью на чемпионатах мира и Европы, но в этом году в Варне допустила ошибку и осталась с бронзой, позволив при этом победить своей сестре.

Как и в синхронном плавании, российские гимнастки-художницы не знают поражений на Олимпиадах с 2000 года. В групповых упражнениях на золото будет претендовать весьма опытная команда. Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова и Анастасия Татарева побеждали пять лет назад в Рио, а кто-то ещё в Лондоне. Новую кровь в сборную внесли 18-летняя Алиса Тищенко и Ангелина Шкатова.

Стрельба из лука

Количество лицензий: 4 из 6

Главные надежды: Светлана Гомбоева, Елена Осипова, Ксения Перова

Медальный прогноз: 0-0-0

Самая титулованная спортсменка в команде Ксения Перова на прошлой Олимпиаде выиграла серебро, а в 2017 году личное золото на чемпионате мира. Сейчас ей сложно соперничать с азиатскими спортсменками, но она остаётся лидером обновлённой сборной, которая примет участие и в личном, и в командном турнире. В соревнованиях смешанных пар одна из них составит компанию единственному спортсмену, квалифицировавшемуся на Олимпиаду из мужчин.

Прыжки в воду

Количество лицензий: 9 из 12

Главные надежды: Евгений Кузнецов, Александр Бондарь, Анна Конаныхина

Медальный прогноз: 0-1-1

Главная звезда российской команды по прыжкам в воду — Евгений Кузнецов, спортсмен, который вместе с многолетним партнёром Ильёй Захаровым мог временами успешно конкурировать с китайцами. Сейчас в синхронных прыжках его партнёром будет Никита Шлейхер, а в одиночных он показал хорошую форму на чемпионате Европы, а потому может побороться за одну из наград.

Главной надеждой в женской команде станет 17-летняя новоиспечённая чемпионка Европы в прыжках с вышки Анна Конаныхина. При этом в женских синхронных прыжках в Токио россиянки выступать не будут.

Спортивная гимнастика

Никита Нагорный Schreyer via imago-images.de/Global Look Press

Количество лицензий: 12 из 12

Главные надежды: Никита Нагорный, Артур Далалоян, Ангелина Мельникова, Давид Белявский

Медальный прогноз: 2-2-2

Россия получила максимальную квоту: по шесть человек в мужских и в женских соревнованиях. Никита Нагорный — лучший на сегодняшний момент гимнаст мира, который способен бороться за золото в двух из трёх видов программы. В вольных упражнениях сложнейшее тройное сальто получило его имя и является самым «дорогим» элементом программы. Также в команде побеждавший три года назад Артур Далалоян в личном многоборье и специалист по выступлениям на брусьях и перекладине Давид Белявский. С таким составом россияне могут претендовать и на победу в командном многоборье.

Успехи девушек в последние годы заметно скромнее, а чемпионат мира двухлетней давности вновь прошёл под диктовку американки Симоны Байлз. Однако Ангелина Мельникова, ставшая за последние годы лидером женской команды, способна побороться за награды как в личном и командном многоборье, так и в вольных упражнениях.

Парусный спорт

Количество лицензий: 5 из 10

Главные надежды: Павел Созыкин, Денис Грибанов, Сергей Комиссаров

Медальный прогноз: 0-0-0

Россияне завоевали половину олимпийских лицензий в парусном спорте, но вряд ли где-то смогут побороться за медали. Обладательница сенсационной бронзы пять лет назад Стефания Елфутина в классе RS:X в этот раз на Игры не попала, проиграв конкуренцию Анне Хвориковой. Наибольшие шансы пробиться в десятку среди всех российских участников у выступающих в классе «470» Павла Созыкина и Дениса Грибанова, которые были близки к этой цели на последнем чемпионате мира.

Стрельба

Количество лицензий: 19 из 27

Главные надежды: Сергей Каменский, Юлия Каримова, Артём Черноусов, Виталина Бацарашкина

Медальный прогноз: 1-1-2

В последние годы федерация стрельбы стала главным разочарованием России на Олимпиадах. Причина в слабой психологической подготовке спортсменов, которые сыплются на решающих выстрелах и упускают золото из рук, хотя на других международных стартах смотрятся весьма достойно. Но хочется верить, что из трёх действующих чемпионов мира хотя бы один подтвердит свой статус в Токио. Наибольшие надежды связаны с «винтовочниками» Юлией Каримовой и Сергеем Каменским, которые остаются сильнейшими в своих коронных видах.

В неплохой форме и со свежими медалями прошедшего в Хорватии чемпионата Европы подходят и стрелки из пистолета Артём Черноусов и Виталина Бацарашкина, которые особо успешно выступают в соревнованиях смешанных пар. Несмотря на прогресс в пулевой стрельбе, на стенде сборная России стремительно теряет позиции, о чём говорит присутствие в команде аксакала Алексея Алипова, который выступал ещё в Сиднее, а побеждал в Афинах, но среди молодёжи новых звёзд на горизонте не видно.

Скалолазание

Количество лицензий: 3 из 4

Главные надежды: Андрей Рубцов, Юлия Каплина, Виктория Мешкова

Медальный прогноз: 0-0-0

Две из трёх олимпийских лицензий россияне завоевали победами на домашнем чемпионате Европы в Москве, а Юлия Каплина отобралась на мировой квалификации. По сути, она главная звезда нашей сборной — десятикратная чемпионка мира в скалолазании на скорость, но на Олимпиаде в отдельных дисциплинах медали не разыгрываются, а общего успеха добьются не самые быстрые, а самые универсальные по итогам трёх дисциплин, а потому россиянам перепасть медали могут лишь при определённом стечении обстоятельств.

Тяжёлая атлетика

Тимур Наниев Claudio Bosco/Keystone Press Agency/Global Look Press

Количество лицензий: 2 из 8

Главные надежды: Тимур Наниев и Кристина Соболь

Медальный прогноз: 0-0-0

Российские тяжелоатлеты больше всех пострадали от антидопинговых санкций. Во-первых, состав команды был сокращён до двух человек, во-вторых, 20 спортсменов были дисквалифицированы и отстранены на основе базы данных LIMS Московской лаборатории. Наконец, среди тех, кто поедет в Токио, а именно представительница легчайшего веса Кристина Соболь и полутяж Тимур Наниев не являются лидерами даже на континентальном уровне, хотя у Наниева остаются минимальные шансы на бронзу.

В сёрфинге и скейтбординге российские спортсмены представлены не будут.