Косторная рассказала, как приняли её тренеры после возвращения к Тутберидзе

https://static.news.ru/photo/0444ddf4-a0e8-11eb-8e17-96000091f725_660.jpg Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Чемпионка Европы в одиночном фигурном катании Алёна Косторная рассказала, как тренеры восприняли её возвращение в группу к Этери Тутберидзе. Об этом спортсменка рассказала в эфире Первого канала.

Летом 2020 года 17-летняя фигуристка перешла в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, однако в начале марта текущего года она вернулась обратно. В первую очередь Косторная связала своё возвращение с неудачным сезоном. По итогам Кубка России она стала только шестой и потеряла возможность принять участие в чемпионате мира в Стокгольме.

Собственно говоря, кроме своих «я хочу», наверное, проблем-то, в принципе, особо и не было. То, что было, — то было. Тренеры как-то [сразу сказали]: ну всё, идём, работаем дальше, — призналась Косторная.

Алёна Косторная является чемпионкой Европы (2020), а также победительницей финала Гран-при сезона-2019/20.

Ранее сообщалось, что от Плющенко уходят не только спортсмены. Российский тренер по фигурному катанию Александр Волков вместе с супругой Мартин Даженэ также приняли решение о прекращении сотрудничества с академией «Ангелы Плющенко».