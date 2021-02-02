Косторная отреагировала на критику Тутберидзе в соцсетях

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Фигуристка, золотая медалистка европейского первенства Алёна Косторная отреагировала на критику тренера Этери Тутберидзе от подписчика на своей официальной странице в социальной сети. Спортсменка ушла из группы наставника летом 2020 года. Теперь она член академии олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

На странице Косторной в Instagram один из пользователей написал комментарий, в котором раскритиковал метод работы Тутберидзе. Он заявил, что спортсмены не бежали бы от тренера, в команде которого всё хорошо. Известно, что из группы Тутберидзе летом прошлого года ушла не только Косторная, но двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова.

Также комментатор высказался относительно «абьюза» на тренировках у наставника.

А на абьюз указывали многие в интервью. Многие говорили, что там на детей буквально матом орут, — написал пользователь Сети.

Косторная поставила лайк под этим комментарием, сообщает «Газета.Ru».

Как ранее передавал NEWS.ru, с момента ухода фигуристки Александры Трусовой от тренера Этери Тутберидзе прошло больше полугода, но, кажется, личные обиды за этот период совсем не забылись. В противном случае тяжело объяснить поведение юной фигуристки в социальных сетях. Русская Ракета поставила лайк под комментарием, в котором Тутберидзе назвали «абьюзершей». Кажется, Трусова так и не смогла простить тренера.