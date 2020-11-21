Коронованные: неужели в команде Тутберидзе вспышка COVID-19

Непривычно для себя ледовый дворец «Хрустальный» за двое последних суток стал главным агрегатором негативных новостей в фигурном катании. Сначала перед стартом Гран-при в Москве стало известно, что Анна Щербакова не сможет выступить «по медицинским показаниям» (источники сообщают, что у фигуристки пневмония). Не прошло и дня, как СМИ выдали новую «бомбу» — Евгения Медведева заразилась коронавирусом. Тем самым, за небольшой интервал времени у двух спортсменок, тренирующихся в «Хрустальном», диагностировали серьёзные заболевания. NEWS.ru пытается понять, что же происходит в команде Тутберидзе.

Болезнь или боязнь

Двукратная чемпионка России Анна Щербакова была одним из главных хедлайнеров московского Гран-при. Поэтому известие о её снятии с турнира, которое появилось за несколько часов до старта короткой программы у женщин, мягко говоря, удивило и огорчило. Своим отсутствием Щербакова убила всю интригу столичного этапа. Только она могла бросить более-менее серьёзный вызов квадистке Александре Трусовой. Впрочем, это была не единственная эмоция, вызванная снятием Щербаковой.

Наиболее бдительные усмотрели в данном жесте неготовность Щербаковой к противостоянию с Трусовой. Шаблонное объяснение причины — «по медицинским показаниям» — от Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) и молчание со стороны тренерского штаба Анны только упрочили осторожные догадки. Непонятные проблемы со здоровьем, возникшие в день соревнований, согласитесь, могут смутить любого.

Впоследствии стали раскрываться детали болезни Щербаковой. ТАСС сообщил, что фигуристка пропустит этап из-за простуды, тренер Александр Жулин рассказал «Чемпионату», что Щербакова какой-то период лежала с воспалением лёгких. РИА Новости пошли дальше — источник оповестил, что у двукратной чемпионки мира диагностировали пневмонию.

Каким бы в итоге ни был диагноз, очевидно, что ситуация серьёзная. В таком случае ещё больше непонятно, почему тренерский штаб заранее не уведомил о болезни спортсменки. Конечно, зная боевой характер фигуристок «Хрустального», можно предположить, что как сама Щербакова, так и её тренерский штаб до последнего надеялись выступить на соревнованиях и готовились к ним. К слову, это не фирменный стиль одного лишь «Хрустального» — вспомните, как на московском этапе Кубка России танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов не смогли докатать произвольный номер из-за проблем с коленом у Виктории, о которых было известно заранее. Это довольно распространённое явление в спорте. К чему мы всё это? Да к тому, что сценарий, при котором тренерский штаб Тутберидзе «на флажке» отказался от турнира в Москве, возможен. Впрочем, как возможно и то, что склонить к итоговому решению Тутберидзе и Ко мог фактор Трусовой. Соревноваться в оптимальных кондициях с Русской Ракетой непросто, а уж при болезни — тем более.

Медведева с короной, но пока только вирусной

Евгения Медведева Сергей Булкин/NEWS.ru

Неудачи на старте сезона не перестают преследовать двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву. С её возвращением на Родину многие связывали большие надежды, однако на данном этапе на ведущих ролях пока не её достижения, а травмы. Евгения до сих пор восстанавливается после травмы спины, из-за которой пропускает уже три соревнования на старте сезона. И вот новая напасть — СМИ стало известно, что двукратная чемпионка мира заразилась коронавирусом.

Это очень неприятная новость. Фигуристке будет и без того сложно вкатываться в сезон после длительной паузы, а коронавирус только осложнит эту задачу. На старте нынешнего соревновательного года мы застали немало примеров того, как фигуристы, столкнувшиеся с COVID-19, испытывали трудности. Владимир Морозов, выступающий в паре с Евгенией Тарасовой, танцевальный дуэт Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро неоднократно рассказывали, как болезнь повлияла на их работу. Это, в принципе, можно понять даже по их прокатам. Что же касается Медведевой, то теперь её спортивные перспективы становятся ещё более смутными.

Но это не единственный момент, на который стоит обратить внимание. Известия о проблемах со здоровьем обеих фигуристок появились с разницей в сутки. Причём, как мы помним, источники РИА Новости сообщали, что у Анны Щербаковой пневмония. Что стало причиной пневмонии, в сообщении не говорится. Очень хочется верить, что коронавирус обошёл лидера сборной России. Однако то обстоятельство, что с Медведевой они занимались на одном льду, а также молчание тренерского штаба настораживает. Складывается ощущение, что группа Тутберидзе неожиданно стала заложницей разного рода болячек. Каких именно — ответ на этот вопрос должна дать сама команда. Скрытость с их стороны в этом вопросе только порождает большее количество двусмысленных толков. Раз в последнее время почти все выпады Плющенко комментируются, то почему бы не прокомментировать и эту ситуацию, куда более важную.

В любом случае хочется пожелать здоровья всем нашим спортсменкам. Пусть «хрустальным» остаётся название катка, на котором тренируются подопечные Тутберидзе, но не их здоровье.