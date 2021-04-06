Падающая королева: как Загитова попрощалась со спортом

Нынешний сезон получился продуктивным для российских фигуристов. В том числе и для Алины Загитовой. Олимпийская чемпионка хоть и провела первый полноценный сезон без соревнований, но без дела всё равно не сидела. Действующая спортсменка осваивала новую профессию на телепередаче «Ледниковый период», ставила новые программы и часто участвовала во всевозможных шоу. NEWS.ru рассказывает, как Загитова окончательно поставила крест на спортивной карьере.

Со льда в телевизор

Вернёмся в 2019 год. Одним декабрьским днём тогда ещё 17-летняя Алина Загитова, обладательница Большого шлема в фигурном катании, в эфире Первого канала объявила, что ставит на паузу профессиональную карьеру, при этом убедительно и неоднократно отметив, что никуда уходить не собирается.

Алина Загитова Dmitry Golubovich/Global Look Press

И слова свои сдержала. Фигуриста продолжила (и продолжает) числиться в составе сборной России. Более того, до поры до времени была надежда, что олимпийская чемпионка вернётся на лёд: Евгения Медведева выступает (на контрольных прокатах сборной), Елизавета Туктамышева — тоже. Чем Алина Загитова хуже?

Триумфальное возвращение любимицы фигурокатательной публики должно было состояться в начале нынешнего сезона. У большинства болельщиков подобный сценарий развития событий не вызывал никаких сомнений. Но у Алины на этот счёт были другие мысли. Перед стартом сезона стало известно, что олимпийская чемпионка станет новой ведущей передачи «Ледниковый период».

Сергей Булкин/NEWS.ru

Впрочем, постоянные съёмки на Первом канале, участие во всевозможных рекламных проектах, которые недвусмысленно намекали, что спортивной карьере фигуристки приходит конец, не уничтожили окончательно надежды болельщиков Алины на камбэк. Убеждённость в этом подкреплялась во многом благодаря многочисленным показательным выступлениям Загитовой в этом сезоне.

Круговорот показательных

Впервые после долгой паузы Загитова появилась на льду в ноябре на шоу «Влюблённые в фигурное катание». Как бы это парадоксально ни звучало, но это событие на некоторое время затмило всё вокруг в отечественной «фигурке». Восторженные отзывы, приправленные нотками ностальгии в стиле «Как же тебя не хватало!» заполонили все фигурокатательные паблики страны.

К счастью преданных фанатов, следующего выступления фигуристки не пришлось ждать ещё несколько месяцев. Наоборот, Загитова поставила свои произвольные прокаты на поток: выступление в финале Гран-при, на командном турнире, на передаче «Ледниковый период», на шоу, посвящённом передаче «Ледниковый период» и т. д. Что не менее важно, весь сезон фигуристка представала перед публикой в новых образах: «Нотр-дам де Пари» от хореографа Даниила Глейхенгауза, «Смогу ли я выбраться живой?» от Ильи Авербуха.

Хоть сезон уже подошёл к концу, но изменения продолжаются. В шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», который 6 апреля состоится в «Мегаспорте», олимпийская чемпионка покажет новый номер. Анонс будущей программы на своей странице разместил Даниил Глейхенгауз.

Во всём этом потоке «показательных» ни одно выступление Загитовой не проходит без разговоров о её возвращении в большой спорт. И это на фоне того, что фигуристка уже не справляется с технической частью программ. Чуть ли не каждое выступление Алины в этом сезоне оборачивалось срывом или ошибкой на том или ином прыжке (на тройном лутце, например). Но настоящее фиаско случилось на последнем шоу, в котором принимала участие Загитова. В Казани в рамках турне «Чемпионы на льду» фигуристка завалила абсолютно все прыжки.

Конец спортивной карьеры

О каком возвращении после всего этого может идти речь? Это просто-напросто невозможно. И дело вовсе не в заваленных прыжках, не в том, что женское одиночное катание ушло далеко вперёд. При желании можно выйти на более-менее серьёзный уровень в техническом плане. Но ключевое слово в этом предложении: желание. Оно не может появиться на пустом месте. Для того чтобы прокачивать себя, должна быть какая-то серьёзная спортивная мотивация. А какая мотивация может быть у обладательницы всего и вся в фигурном катании? Где ей взяться? И не нужно сюда приплетать истории Елизаветы Туктамышевой и даже Евгении Медведевой (она явно будет бороться за свою карьеру, у неё есть пекинский стимул для этого) — случай Загитовой совсем другой.

azagitova/instagram.com

Нынешний сезон и всё, что проходило с Загитовой в нём, — «Ледниковый период», рекламные проекты и даже показательные выступления — отчётливо дают понять, что никакого возвращения Загитовой в большой спорт не будет. Она уже живёт другой жизнью, и эта жизнь куда привлекательнее, чем изнурительные тренировки и жертвы во всём: начиная от еды и заканчивая развлечениями. Сойти с «запретной» дорожки, разок познав её прелести, зачастую бывает невозможно.

Королевы фигурного катания Загитовой больше не будет. Максимум — королева произвольных. Собственно, чем не альтернатива?