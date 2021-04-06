Падающая королева: как Загитова попрощалась со спортом

Нынешний сезон получился продуктивным для российских фигуристов. В том числе и для Алины Загитовой. Олимпийская чемпионка хоть и провела первый полноценный сезон без соревнований, но без дела всё равно не сидела. Действующая спортсменка осваивала новую профессию на телепередаче «Ледниковый период», ставила новые программы и часто участвовала во всевозможных шоу. NEWS.ru рассказывает, как Загитова окончательно поставила крест на спортивной карьере.
Со льда в телевизор
Вернёмся в 2019 год. Одним декабрьским днём тогда ещё 17-летняя Алина Загитова, обладательница Большого шлема в фигурном катании, в эфире Первого канала объявила, что ставит на паузу профессиональную карьеру, при этом убедительно и неоднократно отметив, что никуда уходить не собирается.
И слова свои сдержала. Фигуриста продолжила (и продолжает) числиться в составе сборной России. Более того, до поры до времени была надежда, что олимпийская чемпионка вернётся на лёд: Евгения Медведева выступает (на контрольных прокатах сборной), Елизавета Туктамышева — тоже. Чем Алина Загитова хуже?
Триумфальное возвращение любимицы фигурокатательной публики должно было состояться в начале нынешнего сезона. У большинства болельщиков подобный сценарий развития событий не вызывал никаких сомнений. Но у Алины на этот счёт были другие мысли. Перед стартом сезона стало известно, что олимпийская чемпионка станет новой ведущей передачи «Ледниковый период».
Впрочем, постоянные съёмки на Первом канале, участие во всевозможных рекламных проектах, которые недвусмысленно намекали, что спортивной карьере фигуристки приходит конец, не уничтожили окончательно надежды болельщиков Алины на камбэк. Убеждённость в этом подкреплялась во многом благодаря многочисленным показательным выступлениям Загитовой в этом сезоне.
Круговорот показательных
Впервые после долгой паузы Загитова появилась на льду в ноябре на шоу «Влюблённые в фигурное катание». Как бы это парадоксально ни звучало, но это событие на некоторое время затмило всё вокруг в отечественной «фигурке». Восторженные отзывы, приправленные нотками ностальгии в стиле «Как же тебя не хватало!» заполонили все фигурокатательные паблики страны.
К счастью преданных фанатов, следующего выступления фигуристки не пришлось ждать ещё несколько месяцев. Наоборот, Загитова поставила свои произвольные прокаты на поток: выступление в финале Гран-при, на командном турнире, на передаче «Ледниковый период», на шоу, посвящённом передаче «Ледниковый период» и т. д. Что не менее важно, весь сезон фигуристка представала перед публикой в новых образах: «Нотр-дам де Пари» от хореографа Даниила Глейхенгауза, «Смогу ли я выбраться живой?» от Ильи Авербуха.
Хоть сезон уже подошёл к концу, но изменения продолжаются. В шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», который 6 апреля состоится в «Мегаспорте», олимпийская чемпионка покажет новый номер. Анонс будущей программы на своей странице разместил Даниил Глейхенгауз.
Во всём этом потоке «показательных» ни одно выступление Загитовой не проходит без разговоров о её возвращении в большой спорт. И это на фоне того, что фигуристка уже не справляется с технической частью программ. Чуть ли не каждое выступление Алины в этом сезоне оборачивалось срывом или ошибкой на том или ином прыжке (на тройном лутце, например). Но настоящее фиаско случилось на последнем шоу, в котором принимала участие Загитова. В Казани в рамках турне «Чемпионы на льду» фигуристка завалила абсолютно все прыжки.
Конец спортивной карьеры
О каком возвращении после всего этого может идти речь? Это просто-напросто невозможно. И дело вовсе не в заваленных прыжках, не в том, что женское одиночное катание ушло далеко вперёд. При желании можно выйти на более-менее серьёзный уровень в техническом плане. Но ключевое слово в этом предложении: желание. Оно не может появиться на пустом месте. Для того чтобы прокачивать себя, должна быть какая-то серьёзная спортивная мотивация. А какая мотивация может быть у обладательницы всего и вся в фигурном катании? Где ей взяться? И не нужно сюда приплетать истории Елизаветы Туктамышевой и даже Евгении Медведевой (она явно будет бороться за свою карьеру, у неё есть пекинский стимул для этого) — случай Загитовой совсем другой.
Нынешний сезон и всё, что проходило с Загитовой в нём, — «Ледниковый период», рекламные проекты и даже показательные выступления — отчётливо дают понять, что никакого возвращения Загитовой в большой спорт не будет. Она уже живёт другой жизнью, и эта жизнь куда привлекательнее, чем изнурительные тренировки и жертвы во всём: начиная от еды и заканчивая развлечениями. Сойти с «запретной» дорожки, разок познав её прелести, зачастую бывает невозможно.
Королевы фигурного катания Загитовой больше не будет. Максимум — королева произвольных. Собственно, чем не альтернатива?