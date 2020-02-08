Фото: isu.org

Российский конькобежец Денис Юсков завоевал золотую медаль на дистанции 1500 м на пятом этапе Кубка мира, который проходит в Канаде.

Россиянин преодолел дистанцию за 1 минуту 43,234 секунды. Второе место занял Чжунъянь Нин из Китая (+0,02 секунды), третьим стал американец Джой Мантиа (+0,50). Ранее российские конькобежцы завоевали все призовые места...