Россиянка Ольга Фаткулина завоевала серебряную медаль на дистанции 1000 метров на пятом этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Канаде.
Первое место заняла Нао Кодайра из Японии, бронзу получила ещё одна представительница России — Екатерина Шихова.
Помимо этого, россиянка Наталья Воронина заняла третье место на дистанции 3000 метров. Первой стала чешка Мартина Сабликова, второе место заняла представительница Нидерландов Антоинетте де Йонг.
Ранее российские конькобежцы завоевали все призовые места на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира в Канаде. Золотую медаль завоевал Руслан Мурашов. Второе место занял Павел Кулижников, третье — Виктор Муштаков (+0,025), писал NEWS.ru.
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