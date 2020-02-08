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Российский спортсмен Максим Буров завоевал золотую медаль в акробатике на этапе Кубка мира по фристайлу в США. Вторым стал Ноэ Рот из Швеции, третье место занял ещё один представитель России Илья Буров.

В соревнованиях среди женщин первое место в акробатике заняла белоруска Александра Романовская. Лучшей из россиянок стала Любовь Никитина, занявшая шестое место. Ранее российский фристайлист Артём Бажин завоевал серебряную медаль в...