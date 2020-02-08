Российский конькобежец Сергей Грязцов завершил профессиональную карьеру и перешёл на работу в национальную сборную.
Сейчас он является начальником команды, в будущем возможен его переход на тренерскую работу, — цитирует президента Союза конькобежцев России Алексея Кравцова ТАСС.
33-летний Грязцов в ноябре 2019 года в составе сборной Москвы выиграл чемпионат России в командной гонке.
Ранее сборная России завоевала серебряные медали в смешанной эстафете на дистанции 2000 метров на четвёртом этапе Кубка мира по шорт-треку в Шанхае, писал NEWS.ru. Российская команда в составе Эмины Малагич, Семёна Елистратова, Софьи Просвирновой и Виктора Ана показала результат 2 минуты 40,208 секунды.