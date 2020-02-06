https://static.news.ru/photo/514264da-4902-11ea-bb61-fa163e074e61_660.jpg Вэй И Фото: Nir Alon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Китайский шахматист Вэй И не примет участия на международном турнире в Праге из-за ситуации с коронавирусом.

Это было очень сложное решение для меня. Но непростая ситуация с коронавирусом в Китае, которая становится только тяжелее, сделала мое участие в турнире невозможным, — цитирует спортсмена Chess Daily News.

Шахматный турнир в Праге пройдёт с 11 по 22 февраля.

Ранее Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) из-за коронавируса перенесла чемпионат мира по лёгкой атлетике в помещении с 2020-го на 2021 год. Соревнования должны были начаться 13 марта в китайском Нанкине, писал NEWS.ru.