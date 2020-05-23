Касперович объяснил, как повлияет на Логинова его работа в сборной Болгарии

https://static.news.ru/photo/d22554ae-9db7-11ea-b9a4-fa163e074e61_660.jpgФото: Александр Касперович/ТАСС
Российский специалист Александр Касперович рассказал, как работа в сборной Болгарии по биатлону повлияет на его подопечного, лидера российской команды Александра Логинова.
Такое развитие событий — плюс для Александра, ведь я буду работать на этапах Кубка мира, на других стартах, и значит, что смогу быть рядом с ним. Что касается совместной работы, то она не поменяется. Мы и раньше больше работали дистанционно, — цитирует Касперовича РИА Новости.
Тренер рассказал, что Логинов может присоединиться к сборной Болгарии на сборе в Белмекене.
Ранее NEWS.ru писал, что российские специалисты Александр Касперович и Виталий Норицын в предстоящем сезоне будут работать со сборной Болгарии по биатлону. Касперович займёт позицию главного тренера, а Норицын, в прошлом сезоне возглавлявший женскую сборную России, будет его ассистентом.