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Касперович объяснил, как повлияет на Логинова его работа в сборной Болгарии

14:52, 24 мая 2020
Фото: Александр Касперович/ТАСС

Российский специалист Александр Касперович рассказал, как работа в сборной Болгарии по биатлону повлияет на его подопечного, лидера российской команды Александра Логинова.

Такое развитие событий — плюс для Александра, ведь я буду работать на этапах Кубка мира, на других стартах, и значит, что смогу быть рядом с ним. Что касается совместной работы, то она не поменяется. Мы и раньше больше работали дистанционно, — цитирует Касперовича РИА Новости.

Тренер рассказал, что Логинов может присоединиться к сборной Болгарии на сборе в Белмекене.

Ранее NEWS.ru писал, что российские специалисты Александр Касперович и Виталий Норицын в предстоящем сезоне будут работать со сборной Болгарии по биатлону. Касперович займёт позицию главного тренера, а Норицын, в прошлом сезоне возглавлявший женскую сборную России, будет его ассистентом.

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