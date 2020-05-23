Касперович объяснил, как повлияет на Логинова его работа в сборной Болгарии

Фото: Александр Касперович/ТАСС

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова 24 мая может выиграть ещё одно звание благодаря умению красиво кататься на льду. Официальный канал Олимпийских игр Olympic channel организовал голосование для определения претендента на титул «Олимпийская икона стиля».

Россиянка по итогам голосования в Twitter выбила из виртуального состязания сначала ямайского легкоатлета Усэйна Болта (58% — 42%), а затем его соотечественницу — легкоатлетку Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (68% — 32%). За...