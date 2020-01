Итальянская и американская реакции являются абсолютно логичными: отец Коби Джо Брайант долгое время жил в Италии, куда перевёз всю семью. Именно там Брайант начал играть в баскетбол. Впоследствии он часто приезжал, как сам говорил, «во второй дом» Реджо-Эмилию. Что же касается Штатов, то даже и нет смысла напоминать: там Коби состоялся как спортсмен, как «Чёрная Мамба». В Америке он стал великим, сделал себе имя, которое знают в Европе даже те, кто не имеет отношения к этому виду спорта. Спортсмены с приставкой ТОП и международные спортивные федерации шокированы произошедшим и выражают соболезнования семье погибшего. Правда вот в России смерть легенды некоторыми оказалась не замечена.

Министерство спорта РФ вместе с его новым главой Олегом Матыциным не выразило никаких соболезнований в отличие от Олимпийского комитета России (ОКР), который назвал Брайанта одним из величайших баскетболистов планеты.

Удивительно и странно, но соболезнования не выразил также официальный сайт Российской федерации баскетбола (РФБ), который возглавляет бывший баскетболист Андрей Кириленко, игравший в НБА. Но если не через пресс-службу РФБ, то уж в своём Instagram Кириленко не смог не отреагировать на трагедию. Опубликовав совместное фото с американским спортсменом, он написал: «Я отказываюсь в это верить. Коби Брайант навсегда!!!».

Могла бы, конечно, РФБ выдать строчку о трагедии, во-первых, в знак уважения к Коби, а во-вторых, всё-таки это Федерация баскетбола, а не Федерация хоккея, которая, собственно, не осталась в стороне, хоть и не имеет отношения к данному виду спорта.

Зато руководство Единой лиги ВТБ по баскетболу поступило так, как было нужно. Оно принялорешение начать все матчи 1 и 2 февраля с минуты молчания в память о погибшем.

Представители Лиги ВТБ, баскетболисты московского ЦСКА одними из первых отреагировали на трагедию. Капитан «армейцев» Кайл Хайнс выразил соболезнования от лица всей команды.

Главный тренер «красно-синих» Димитрис Итудис заявил, что гибель двукратного олимпийского чемпиона — огромная потеря.

Бывший одноклубник Брайанта, ныне выступающий в ЦСКА, Коста Куфос заявил, что мыслями находится вместе с семьёй легенды «Лос-Анджелес Лейкерс».

Лидер «красно-синих» Майк Джеймс признался, что для него Брайант был примером, человеком, на которого он всегда равнялся.

Тяжёлый форвард «армейцев» Андрей Воронцевич гордится встречей с легендой и считает, что такие люди «остаются жить навсегда».

Не остались в стороне и российские теннисисты. Самый титулованный игрок России Евгений Кафельников отметил, что, к сожалению, все смертны.

Представители футбола также отреагировали на смерть Брайанта. Сборная России под руководством главного тренера Станислава Черчесова скорбит вместе со всеми.

Лично для нападающего сборной и «Зенита» Артёма Дзюбы «Чёрная Мамба» являлся любимым баскетболистом.

Следом поступили соболезнования от московского «Локомотива».

We express our deepest condolences to the family of NBA legend Kobe Bryant, who has been killed in a helicopter crush in USA. R.I.P. pic.twitter.com/40u6KNFLz2

Российские звёзды мирового спорта, проживающие в США, безусловно, не могли остаться в стороне, так как были лично знакомы с Брайантом. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что его сердце разбито.

В свою очередь, бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова, лично знавшая семью Брайантов, благодарна за всё, что они для неё сделали.