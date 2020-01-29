Со дня гибели легендарного баскетболиста клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта прошло три дня. Мир продолжает скорбеть и принимать различные решения для сохранения памяти о спортсмене. Например, в итальянском городе Реджо-Эмилия в честь погибшего будет названа целая площадь. В США НБА переносит матчи, игроки, отдавая дань памяти, специально нарушают правила на 24-й секунде, болельщики создают петиции для изменения логотипа ассоциации. NEWS.ru проследил, как на смерть легенды отреагировали в России: кто выразил соболезнования, а кто остался в стороне от трагедии.

Итальянская и американская реакции являются абсолютно логичными: отец Коби Джо Брайант долгое время жил в Италии, куда перевёз всю семью. Именно там Брайант начал играть в баскетбол. Впоследствии он часто приезжал, как сам говорил, «во второй дом» Реджо-Эмилию. Что же касается Штатов, то даже и нет смысла напоминать: там Коби состоялся как спортсмен, как «Чёрная Мамба». В Америке он стал великим, сделал себе имя, которое знают в Европе даже те, кто не имеет отношения к этому виду спорта. Спортсмены с приставкой ТОП и международные спортивные федерации шокированы произошедшим и выражают соболезнования семье погибшего. Правда вот в России смерть легенды некоторыми оказалась не замечена.

Министерство спорта РФ вместе с его новым главой Олегом Матыциным не выразило никаких соболезнований в отличие от Олимпийского комитета России (ОКР), который назвал Брайанта одним из величайших баскетболистов планеты.

Олимпийский комитет России скорбит вместе с миллионами поклонников баскетбольного гения и выражает самые искренние соболезнования семье и близким Коби Брайанта, — сказано в сообщении пресс-службы.

Удивительно и странно, но соболезнования не выразил также официальный сайт Российской федерации баскетбола (РФБ), который возглавляет бывший баскетболист Андрей Кириленко, игравший в НБА. Но если не через пресс-службу РФБ, то уж в своём Instagram Кириленко не смог не отреагировать на трагедию. Опубликовав совместное фото с американским спортсменом, он написал: «Я отказываюсь в это верить. Коби Брайант навсегда!!!».

Могла бы, конечно, РФБ выдать строчку о трагедии, во-первых, в знак уважения к Коби, а во-вторых, всё-таки это Федерация баскетбола, а не Федерация хоккея, которая, собственно, не осталась в стороне, хоть и не имеет отношения к данному виду спорта.

Выражаем глубочайшие соболезнования семье, близким и всем поклонникам таланта легендарного баскетболиста Коби Брайанта, который 26 января погиб вместе с дочерью Джанной в авиакатастрофе в штате Калифорния, — сказано в заявлении Федерации хоккея.

Зато руководство Единой лиги ВТБ по баскетболу поступило так, как было нужно. Оно принялорешение начать все матчи 1 и 2 февраля с минуты молчания в память о погибшем.

Представители Лиги ВТБ, баскетболисты московского ЦСКА одними из первых отреагировали на трагедию. Капитан «армейцев» Кайл Хайнс выразил соболезнования от лица всей команды.

Он был больше, чем баскетболист, — сказал Хайнс.

Главный тренер «красно-синих» Димитрис Итудис заявил, что гибель двукратного олимпийского чемпиона — огромная потеря.

Это огромная трагедия — потерять вдохновляющего спортсмена, который выходит за рамки своего вида спорта. Наши соболезнования его семье и близким, — сказал Итудис.

Бывший одноклубник Брайанта, ныне выступающий в ЦСКА, Коста Куфос заявил, что мыслями находится вместе с семьёй легенды «Лос-Анджелес Лейкерс».

Покойся с миром, Коби. Настоящая легенда. Мыслями и молитвами с твоими близкими, — написал он.

Rest In Peace Kobe. A true legend. Thoughts and prayers to his loved ones. #kobebryant pic.twitter.com/xaWlHidumQ — Kosta Koufos (@kostakoufos) January 26, 2020

Лидер «красно-синих» Майк Джеймс признался, что для него Брайант был примером, человеком, на которого он всегда равнялся.

Было только два человека, под которых я пытался смоделировать свою игру, и ты был одним из них, — сообщает он.

Тяжёлый форвард «армейцев» Андрей Воронцевич гордится встречей с легендой и считает, что такие люди «остаются жить навсегда».

Горжусь, что имел возможность прикоснуться к легендарному и великому человеку! Такие люди не уходят, они навсегда остаются жить в нашей памяти и в наших сердцах, — признался Воронцевич.

Не остались в стороне и российские теннисисты. Самый титулованный игрок России Евгений Кафельников отметил, что, к сожалению, все смертны.

К большому сожалению, мы все смертные, независимо от своей принадлежности, материального статуса и цвета кожи, — сообщает он.

Ð Ð±Ð¾Ð»ÑÑÐ¾Ð¼Ñ ÑÐ¾Ð¶Ð°Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¼Ñ Ð²ÑÐµ ÑÐ¼ÐµÑÑÐ½ÑÐµ,Ð½ÐµÐ·Ð°Ð²Ð¸ÑÐ¸Ð¼Ð¾ Ð¾Ñ ÑÐ²Ð¾ÐµÐ¹ Ð¿ÑÐ¸Ð½Ð°Ð´Ð»ÐµÐ¶Ð½Ð¾ÑÑÐ¸,Ð¼Ð°ÑÐµÑÐ¸Ð°Ð»ÑÐ½Ð¾Ð³Ð¾ ÑÑÐ°ÑÑÑÐ° Ð¸ ÑÐ²ÐµÑÐ° ÐºÐ¾Ð¶Ð¸! RIP Kobe — Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) January 26, 2020

Представители футбола также отреагировали на смерть Брайанта. Сборная России под руководством главного тренера Станислава Черчесова скорбит вместе со всеми.

Мы скорбим со всем миром. Покойся с миром, Коби, — сказано в сообщении национальной сборной в Twitter.

We grieve with all world. Rest in peace, Kobe Bryant...



ÐÑ ÑÐºÐ¾ÑÐ±Ð¸Ð¼ ÑÐ¾ Ð²ÑÐµÐ¼ Ð¼Ð¸ÑÐ¾Ð¼. ÐÐ¾ÐºÐ¾Ð¹ÑÑ Ñ Ð¼Ð¸ÑÐ¾Ð¼, ÐÐ¾Ð±Ð¸ pic.twitter.com/C5o1g1iGSc — Ð¡Ð±Ð¾ÑÐ½Ð°Ñ Ð Ð¾ÑÑÐ¸Ð¸ (@TeamRussia) January 26, 2020

Лично для нападающего сборной и «Зенита» Артёма Дзюбы «Чёрная Мамба» являлся любимым баскетболистом.

Мой любимый баскетболист... Легенда...Просто не верится... Навсегда в памяти, — написал Дзюба в своём Instagram.

Следом поступили соболезнования от московского «Локомотива».

Мы выражаем наши глубокие соболезнования семье легенды НБА Коби Брайанта, — сказано в сообщении.

We express our deepest condolences to the family of NBA legend Kobe Bryant, who has been killed in a helicopter crush in USA.



R.I.P. pic.twitter.com/40u6KNFLz2 — FC Lokomotiv Moscow (@fclokomotiv_eng) January 26, 2020

Российские звёзды мирового спорта, проживающие в США, безусловно, не могли остаться в стороне, так как были лично знакомы с Брайантом. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что его сердце разбито.

Моё сердце разбито. Не могу поверить... Благодарю за возможность иметь шанс познакомиться с тобой, легенда, — написал Овечкин под совместной фотографией на странице в Instagram.

В свою очередь, бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова, лично знавшая семью Брайантов, благодарна за всё, что они для неё сделали.

Коби и Джиджи... Это невероятно сложно принять. Никогда не забуду вашу щедрость и уделённое мне время в непростые моменты. Буду всегда благодарна. Моё сердце с вами и вашей прекрасной семьёй, — сообщает Шарапова.

Kobe and Gigi This is incredibly difficult to process. I will never forget your generosity, and the time you set aside in some of my most difficult moments. I am forever grateful. My heart is with you and your beautiful family. pic.twitter.com/rnGI8o1p5L — Maria Sharapova (@MariaSharapova) January 26, 2020

Легенда Национальной баскетбольной лиги (НБА) Коби Брайант погиб при крушении своего личного вертолёта в Калифорнии, в 65 километрах к северо-западу от Лос-Анджелеса, на 42-м году жизни. Всего на борту находились девять человек. Выживших в авиакатастрофе нет.