Со дня гибели легендарного баскетболиста клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта прошло три дня. Мир продолжает скорбеть и принимать различные решения для сохранения памяти о спортсмене. Например, в итальянском городе Реджо-Эмилия в честь погибшего будет названа целая площадь. В США НБА переносит матчи, игроки, отдавая дань памяти, специально нарушают правила на 24-й секунде, болельщики создают петиции для изменения логотипа ассоциации. NEWS.ru проследил, как на смерть легенды отреагировали в России: кто выразил соболезнования, а кто остался в стороне от трагедии.
Итальянская и американская реакции являются абсолютно логичными: отец Коби Джо Брайант долгое время жил в Италии, куда перевёз всю семью. Именно там Брайант начал играть в баскетбол. Впоследствии он часто приезжал, как сам говорил, «во второй дом» Реджо-Эмилию. Что же касается Штатов, то даже и нет смысла напоминать: там Коби состоялся как спортсмен, как «Чёрная Мамба». В Америке он стал великим, сделал себе имя, которое знают в Европе даже те, кто не имеет отношения к этому виду спорта. Спортсмены с приставкой ТОП и международные спортивные федерации шокированы произошедшим и выражают соболезнования семье погибшего. Правда вот в России смерть легенды некоторыми оказалась не замечена.
Министерство спорта РФ вместе с его новым главой Олегом Матыциным не выразило никаких соболезнований в отличие от Олимпийского комитета России (ОКР), который назвал Брайанта одним из величайших баскетболистов планеты.
Олимпийский комитет России скорбит вместе с миллионами поклонников баскетбольного гения и выражает самые искренние соболезнования семье и близким Коби Брайанта, — сказано в сообщении пресс-службы.
Удивительно и странно, но соболезнования не выразил также официальный сайт Российской федерации баскетбола (РФБ), который возглавляет бывший баскетболист Андрей Кириленко, игравший в НБА. Но если не через пресс-службу РФБ, то уж в своём Instagram Кириленко не смог не отреагировать на трагедию. Опубликовав совместное фото с американским спортсменом, он написал: «Я отказываюсь в это верить. Коби Брайант навсегда!!!».
Могла бы, конечно, РФБ выдать строчку о трагедии, во-первых, в знак уважения к Коби, а во-вторых, всё-таки это Федерация баскетбола, а не Федерация хоккея, которая, собственно, не осталась в стороне, хоть и не имеет отношения к данному виду спорта.
Выражаем глубочайшие соболезнования семье, близким и всем поклонникам таланта легендарного баскетболиста Коби Брайанта, который 26 января погиб вместе с дочерью Джанной в авиакатастрофе в штате Калифорния, — сказано в заявлении Федерации хоккея.
Зато руководство Единой лиги ВТБ по баскетболу поступило так, как было нужно. Оно принялорешение начать все матчи 1 и 2 февраля с минуты молчания в память о погибшем.
Представители Лиги ВТБ, баскетболисты московского ЦСКА одними из первых отреагировали на трагедию. Капитан «армейцев» Кайл Хайнс выразил соболезнования от лица всей команды.
Российские звёзды мирового спорта, проживающие в США, безусловно, не могли остаться в стороне, так как были лично знакомы с Брайантом. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что его сердце разбито.
Моё сердце разбито. Не могу поверить... Благодарю за возможность иметь шанс познакомиться с тобой, легенда, — написал Овечкин под совместной фотографией на странице в Instagram.
В свою очередь, бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова, лично знавшая семью Брайантов, благодарна за всё, что они для неё сделали.
Коби и Джиджи... Это невероятно сложно принять. Никогда не забуду вашу щедрость и уделённое мне время в непростые моменты. Буду всегда благодарна. Моё сердце с вами и вашей прекрасной семьёй, — сообщает Шарапова.
Kobe and Gigi This is incredibly difficult to process. I will never forget your generosity, and the time you set aside in some of my most difficult moments. I am forever grateful. My heart is with you and your beautiful family. pic.twitter.com/rnGI8o1p5L
Легенда Национальной баскетбольной лиги (НБА) Коби Брайант погиб при крушении своего личного вертолёта в Калифорнии, в 65 километрах к северо-западу от Лос-Анджелеса, на 42-м году жизни. Всего на борту находились девять человек. Выживших в авиакатастрофе нет.