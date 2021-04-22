Исполком МОК одобрил идею изменить девиз Олимпийских игр

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Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) поддержал предложение по внесению изменений в девиз Олимпийских игр «Быстрее, выше, сильнее». Об говорится на сайте МОК.

По предварительным данным новый девиз будет звучать: «Быстрее, выше, сильнее — вместе».

Олимпийский девиз «Быстрее, выше, сильнее» был утвержден первым олимпийским конгрессом в 1894 году. Предложение внёс основатель современных Игр барон Пьер де Кубертен. О намерении изменить его заявил нынешний глава МОК Томас Бах.

Ранее сообщалось, что международный олимпийский комитет (МОК) утвердил предложенный Олимпийским комитетом России (ОКР) фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром № 1 Петра Чайковского в качестве гимна российских спортсменов на Играх в Токио. Об этом сообщает пресс-служба ОКР.