https://static.news.ru/photo/a53d99c2-d613-11e9-aadd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zhang Chenlin/Global Look Press

Баскетболисты сборной Испании во втором овертайме взяли верх над командой Австралии в полуфинале Кубка мира, проходящего в Китае. Испанцы победили со счётом 95:88 2ОТ (22:21, 10:16, 19:18, 20:16, 9:9, 15:8).

Самыми результативными игроками встречи стали центровой сборной Испании Марк Газоль (33 очка, шесть подборов и четыре результативные передачи) и защитник австралийской команды Патти Миллз (34 очка).

Во втором полуфинале встретятся сборные Аргентины и Франции. Победитель этой пары в воскресенье, 15 сентября, сыграет в финальном поединке Кубка мира с командой Испании, проигравший — в матче за третье место с австралийцами.

Баскетболисты сборной США проиграли на Кубке мира два матча подряд и смогут побороться лишь за итоговое седьмое место с командой Польши, писал ранее News.ru.