Баскетболисты сборной Испании во втором овертайме взяли верх над командой Австралии в полуфинале Кубка мира, проходящего в Китае. Испанцы победили со счётом 95:88 2ОТ (22:21, 10:16, 19:18, 20:16, 9:9, 15:8).
Самыми результативными игроками встречи стали центровой сборной Испании Марк Газоль (33 очка, шесть подборов и четыре результативные передачи) и защитник австралийской команды Патти Миллз (34 очка).
Во втором полуфинале встретятся сборные Аргентины и Франции. Победитель этой пары в воскресенье, 15 сентября, сыграет в финальном поединке Кубка мира с командой Испании, проигравший — в матче за третье место с австралийцами.
Баскетболисты сборной США проиграли на Кубке мира два матча подряд и смогут побороться лишь за итоговое седьмое место с командой Польши, писал ранее News.ru.