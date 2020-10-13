Исинбаева рассказала Урганту о волнении во время выступления перед Путиным

https://static.news.ru/photo/4b449892-0d32-11eb-8ccf-fa163e074e61_660.jpg Елена Исинбаева и Иван Ургант Фото: vecherniy_urgant/instagram.com

Трёхкратная победительница Олимпийских игр по прыжкам с шестом Елена Исинбаева стала гостьей программы «Вечерний Ургант» и в разговоре с ведущим Иваном Ургантом рассказала о курьёзе, который произошёл во время её выступления с речью перед президентом РФ Владимиром Путиным.

В оригинальной речи легкоатлетки говорилось о целях массового спорта. Она начала обсуждать, что популяризация занятий спортом является общей целью, но потом путано стала говорить «ваша» или «наша», «цель» или «задача», произнесла «ууууу» и в конце пообещала выполнить задачу президента.

По словам Исинбаевой, в один момент она запуталась, а потом растерялась.

Когда выступаешь перед президентом, мысли и слова реально путаются. Но суть была сказана. И когда я во время заседания попросила у Владимира Владимировича 15 млн рублей, то я их попросила из внебюджетных средств, — заявила спортсменка.

Ранее Исинбаева предложила Путину удвоить зарплаты тренеров и спортивных врачей.

Как передавал NEWS.ru, Ургант спародировал путаную речь олимпийской чемпионки и вслед за спортсменкой обратился к главе государства.