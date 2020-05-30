Исинбаева рассказала, когда может стать тренером

https://static.news.ru/photo/c1e56d88-a25b-11ea-8d32-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева заявила, что в настоящий момент не готова к тренерской работе.

Что касается профессии тренера по прыжкам с шестом. Я думала об этом, но точно не в ближайшее время. Может быть, лет через 20. Сейчас я к этому не готова, — сказала Исинбаева в прямом эфире на своей странице в Instagram.

Исинбаева отметила, что сначала ей хочется вырастить своих детей.

Как писал NEWS.ru, во Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) началось восстановление после серии допинговых скандалов и отстранения России от международных соревнований по лёгкой атлетике. Комиссию по наблюдению за федерацией возглавили двукратная чемпионка Олимпийских игр Елена Исинбаева, многократная чемпионка России Мария Аглицкая и многократная чемпионка юниорских национальных чемпионатов в спринте Дженнифер Акиниймика.