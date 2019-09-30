Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева поздравила Анжелику Сидорову, которая завоевала золотую медаль на чемпионате мира по лёгкой атлетике в прыжках с шестом.
Друзья, у нас первое золото чемпионата мира! И самое приятное, что оно в прыжках с шестом. Вчера я получила истинное наслаждение наблюдая за женским финалом, —написала Исинбаева на своей странице в Инстаграм.
Исинбаева отметила, что уровень женских прыжков с шестом значительно вырос и спортсменки показали великолепные результаты. Она написала, что на Сидорову было приятно смотреть.
Анжелика, ты умница и огромная молодец, как же ты прибавила в технике и стабильности! Чётко, уверенно и холоднокровно преодолевала каждую высоту с первой попытки. Я искренне поздравляю тебя и твоего тренера Светлану Абрамову с грандиозной победой и званием чемпионки мира, — добавила Исинбаева.