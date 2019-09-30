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По итогам I этапа Кубка России по шорт-треку, который проходил с 27 по 30 сентября в конькобежном центре «Коломна», определился состав участников на первые этапы Кубка мира от российской команды.

В состав национальной сборной вошли: Виктор Ан, Семён Елистратов, Павел Ситников, Александр Шульгинов, Даниил Ейбог, Екатерина Ефременкова, Екатерина Константинова, Евгения Захарова, Эмина Малагич, Софья Бойцова, Софья Просвирнова. На первых двух...