Анжелика Сидорова Анжелика Сидорова Фото: BEAUTIFUL SPORTS/Axel Kohring/Global Look Press

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева поздравила Анжелику Сидорову, которая завоевала золотую медаль на чемпионате мира по лёгкой атлетике в прыжках с шестом.

Друзья, у нас первое золото чемпионата мира! И самое приятное, что оно в прыжках с шестом. Вчера я получила истинное наслаждение наблюдая за женским финалом, —написала Исинбаева на своей странице в Инстаграм.

Исинбаева отметила, что уровень женских прыжков с шестом значительно вырос и спортсменки показали великолепные результаты. Она написала, что на Сидорову было приятно смотреть.

Анжелика, ты умница и огромная молодец, как же ты прибавила в технике и стабильности! Чётко, уверенно и холоднокровно преодолевала каждую высоту с первой попытки. Я искренне поздравляю тебя и твоего тренера Светлану Абрамову с грандиозной победой и званием чемпионки мира, — добавила Исинбаева.

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Друзья, у нас первое золото чемпионата мира! И самое приятное что оно в прыжках с шестом. Вчера я получила истинное наслаждение наблюдая за женским финалом! Спортсменки показали просто великолепные результаты. Видно, уровень женских прыжков с шестом значительно вырос. @aanzh ты умница и огромная молодец! Как же ты прибавила в технике и стабильности! Смотреть на тебя было приятно и гордо! Чётко, уверенно и холоднокровно преодолевала каждую высоту с первой попытки! Я искренне поздравляю тебя и твоего тренера Светлану Абрамову с грандиозной победой и званием ЧЕМПИОНКИ МИРА!!! УРА! Friends, we have the first gold of the world championship! And the best part is that it is in the pole vault. Yesterday I got a real pleasure watching the women's final! The athletes showed great results. Apparently, the level of women's pole vault has increased significantly. @aanzh you're brilliant and a huge well done! How do you add in the technique and stability! Look on you was pleased and proudly! Clearly, confidently and coolly overcame every height on the first try! I sincerely congratulate you and your coach Svetlana Abramova with a Grand victory and the title of world CHAMPION!!! HOORAY!

Публикация от Yelena Isinbaeva (@isinbaevayelena)

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