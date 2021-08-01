Ильянкова завоевала серебро на брусьях на Олимпиаде

Российский гимнаст Никита Нагорный после поражения в вольных упражнений признался, что ему грустно от результатов своего выступления на Олимпиаде-2020 в Токио. По его словам, он облажался.

Эмоции интересные, непонятные какие-то. Я не рисковал, а выходил и делал ту программу, которую готовил, мой именной прыжок изначально в нее входил. Много можно найти всяких следствий, но сейчас уже...