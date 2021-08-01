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Ильянкова завоевала серебро на брусьях на Олимпиаде

14:19, 01 августа 2021
Ильянкова завоевала серебро на брусьях на Олимпиаде
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Россиянка гимнастка Анастасия Ильянкова стала серебряным призёром на параллельных брусьях на Олимпиаде-2020 в Токио. 

В финале ей удалось набрать 14.833 балла. Золото досталось спортсменке из Бельгии Нине Дерваль, которая показала результат 15.200. Тройку лидеров замкнула американка Суниса Ли. 

Ещё одна российская гимнастка, капитан женской сборной Ангелина Мельникова в финале показала восьмой результат — 13.066 балла. Во время исполнения номера она не смогла с первого раза выполнить финальным прыжок. 

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