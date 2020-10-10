Идеальный день Плющенко: как новый тренер Трусовой одолел Тутберидзе

Битва за Москву для взрослых фигуристов подошла к концу. На втором этапе Кубка России по фигурному катанию сильнее оказались спортсмены из академии Евгения Плющенко за счёт идеальных четверных тулупов Александры Трусовой и блестящего номера Артёма Ковалёва. NEWS.ru рассказывает о победителях второго этапа Кубка России.

Первый день соревнований среди женщин, наверное, в первую очередь запомнился судейским скандалом. Публика «Мегаспорта» с недоумением восприняла баллы фавориток турнира. Несмотря на то что Александра Трусова исполнила в короткой программе элемент категории ультра-си (да, был степ-аут, но всё же), она уступила Камиле Валиевой почти 10 баллов. А вот для юного дарования команды Тутберидзе баллов не пожалели. Камила с не самым сложным контентом чуть было не установила мировой рекорд. Но если на стороне Валиевой были заслуженные высокие баллы за компоненты, то что именно послужило такой высокой оценке катания Дарьи Усачёвой (команда Тутберидзе) — не поняли многие. Впрочем, все эти судейские интриги, как можно сделать вывод постфактум произвольных выступлений, нисколько не коснулись Александры Трусовой. Наоборот, есть основания полагать, что они дали ей некоторую дополнительную мотивацию.

Александра Трусова Сергей Булкин/NEWS.ru

Трусова выходила на лёд после выступления Валиевой. Обычно фигуристы перед выходом на лёд бывают очень сконцентрированными, поэтому нельзя со 100-процентной уверенностью утверждать, что она видела хотя бы часть проката своей бывшей одногруппницы, но то, что не всё прошло хорошо (Валиева завалила три прыжка в произвольной и по итогам двух программ заняла вторую строчку), она должна была почувствовать, и это тоже могло придать определённый импульс двукратной чемпионке мира среди юниоров.

Впрочем, не вся программа далась Александре Трусовой легко. На первом же прыжке, на четверном лутце, была допущена ошибка — степ-аут и касание льда обеими руками, а на каскаде тройной лутц — тройной ритбергер фигуристка и вовсе упала. Остальные элементы были исполнены чисто. Особенно удачно дались Трусовой на этот раз четверные тулупы. Оба — в каскаде и сольный — были выполнены идеально. Что касается непрыжковых элементов, то они тоже были почти безупречно исполнены. Правда, судьи не за все вращения поставили максимальный уровень, но это в целом не испортило общую оценку. В сумме фигуристка заработала 240,59 балла, что позволило ей на семь очков оторваться от лидеров короткой программы Камилы Валиевой и Дарьи Усачёвой. Даже, как считают многие, завышенные баллы не помогли девочкам Тутберидзе. Но на самом деле соперничество в этой истории второстепенно. Трусова впервые на взрослом уровне завоевала золотую медаль на официальных соревнованиях. С Тутберидзе ей никак не удавалось это сделать, а с Плющенко получилось с первой попытки. Изменения, которые пошли на пользу? Пока всё говорит о том, что да.

И последнее об Александре. В произвольном номере Трусова предстала в образе Джульетты. Хоть тренерский штаб не успел сменить наряд фигуристки (она выступала в прошлогоднем платье), но сама хореография претерпела изменения. Движения стали более плавными, аккуратными. Мягкость, тонкость, утончённость — стороны, которые пытается развивать новый тренер фигуристки Евгений Плющенко. Пока Трусова не начнёт идеально выполнять тройной аксель (она уже на пути к этому), техническую составляющую «русской ракеты» будут непременно связывать с Этери Тутберидзе, поэтому Плющенко нужны собственные фишки. Вот он и пытается внести своё «я» за счёт лирических композиций и акцента на женственность спортсменки (это нисколько не идёт вразрез с желаниями самой фигуристки — Трусова давно хотела попробовать себя в новом образе). Пока, если быть честным, Александра в новых образах выглядит не совсем гармонично. Возможно, это только дело времени.

Но не только Трусова сделала день счастливым для Плющенко. Артём Ковалёв занял первое место на московском этапе среди мужчин. При чём тут Плющенко? Рассказываем.

Ещё три недели назад фигуриста Артёма Ковалёва многие не знали. Итоговое первое место на первом этапе Кубка России в Сызрани не только познакомило фигурнокатательную общественность с этим спортсменом, но и позволило узнать некоторые интересные подробности из спортивной биографии Артёма. Оказывается, Ковалёв выступает в академии Плющенко, главным же его тренером является Александр Волков.

Артём Ковалёв Сергей Булкин/NEWS.ru

Впрочем, даже несмотря на победу на первом этапе, фаворитом московского Кубка Ковалёв точно не являлся. Основное внимание было сконцентрировано на одном из лидеров национальной сборной Александре Самарине. Однако фигурист из академии Плющенко ещё во время короткой программы доказал, что зря его не оценивали должным образом. Хоть сам короткий номер был не идеальным, но этого хватило для того, чтобы одолеть Самарина. А вот произвольная программа получилась что надо! Попурри из композиций Queen вкупе с почти идеальным исполнением технической части привели публику в восторг. Судьи тоже оценили номер фигуриста по достоинству. Не считая сниженной оценки за вращение, в остальном баллы были справедливыми. Александр Самарин хоть и получил от судей невероятный аванс (заработал 170,33 балла без четверных прыжков) в произвольной программе, всё равно не смог превзойти Ковалёва. И слава богу, а то в противном случае болельщики, которые и без того были на грани из-за оценок женщин в короткой программе, окончательно растерзали бы судейскую коллегию, а Плющенко как минимум до следующего этапа трезвонил бы со всех сторон о несправедливости.

Но сейчас ему не до судейства. Двое учеников его академии стали триумфаторами второго этапа Кубка России, да ещё и попутно одолев группу «любимой» Тутберидзе. Идеальный день, не иначе!