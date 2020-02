Почти сразу после финиша сборную Норвегии, чьи спортсмены финишировали третьими, лишили бронзовых медалей, передав их команде Белоруссии, занявшей четвёртое место. Спустя несколько часов у белорусской сборной медали отобрали и вернули северянам, поскольку IBU удовлетворил апелляцию Норвегии, сообщается в официальном Twitter IBU Cup.

After receiving the protest, the Jury of Appeal reviewed the complete situation once more. By taking into a count visual material as well as witness reports, the Jury of Appeal finally decided to accept the protest and to uphold the results as in finish: 3rd, 4th.