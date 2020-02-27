https://static.news.ru/photo/e559476e-59d9-11ea-b2a1-fa163e074e61_660.jpg Сергей Бочарников Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Два противоположных решения за один вечер приняли функционеры Международного союза биатлонистов (IBU) по итогам смешанной эстафеты на чемпионате Европы в Минске (Белоруссия).

Почти сразу после финиша сборную Норвегии, чьи спортсмены финишировали третьими, лишили бронзовых медалей, передав их команде Белоруссии, занявшей четвёртое место. Спустя несколько часов у белорусской сборной медали отобрали и вернули северянам, поскольку IBU удовлетворил апелляцию Норвегии, сообщается в официальном Twitter IBU Cup.

After receiving the protest, the Jury of Appeal reviewed the complete situation once more. By taking into a count visual material as well as witness reports, the Jury of Appeal finally decided to accept the protest and to uphold the results as in finish: 3rd, 4th. — IBU Cup Biathlon (@IBU_CUP) February 27, 2020

Поводом для разбирательств стал эпизод, когда на финише эстафеты норвежец Александер Андерсен попытался вытолкнуть с трассы представителя Белоруссии Сергея Бочарникова. За это нарушение северян дисквалифицировали. Затем, при рассмотрении норвежской апелляции, функционеры IBU передумали.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сборная Украины по биатлону стала победительницей смешанной эстафеты на чемпионате Европы. Победители использовали девять дополнительных патронов и финишировали со временем 1:11.32,1. Российская команда в составе Кристины Резцовой, Виктории Сливко, Эдуарда Латыпова и Саида Халили (0+9) завоевала серебро, опередив норвежцев на 1,5 секунды (0+3) и проиграв Украине 32,3 секунды.