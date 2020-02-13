https://static.news.ru/photo/349d5ab0-4e5c-11ea-bb55-fa163e074e61_660.jpg Евгений Устюгов Фото: rusbiathlon.ru

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал, что Международный союз биатлонистов (IBU) открыл новое допинговое дело против олимпийского чемпиона — 2014 Евгения Устюгова.

12 февраля я узнал, что IBU начинает новое расследование в отношении олимпийского чемпиона Евгения Устюгова на основе его биологического паспорта, — цитирует Драчёва ТАСС.

IBU уже проводил подобное расследование в 2017-м и 2018 годах и признал, что Устюгов не принимал запрещённые препараты. Драчёв отметил, что его настораживает тот факт, что IBU начал расследование, не поставив в известность СБР.

В ближайшее время СБР планирует направить официальное обращение в IBU с просьбой прояснить ситуацию.

Ранее Драчёв рассказал о размере долга перед IBU, отметив, что сумма увеличилась непонятным образом, писал NEWS.ru. Президент IBU Олле Далин заявил, что долг СБР будет расти до тех пор, пока российская организация не будет восстановлена в правах.