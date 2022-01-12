Хватит ругать пацанов! Наши фигуристы выдали сумасшедший перформанс на ЧЕ

В Таллине стартовал чемпионат Европы. Открыли соревнования мужчины. В короткой программе нашим фигуристам не было равных. Об этом свидетельствуют все три первых места, которые забили за собой наши парни. Первым стал Андрей Мозалёв, вторым — Марк Кондратюк, третьим — Евгений Семененко. Разрыв между ними — меньше балла! Рассказываем о невероятном выступлении российских одиночников в первый соревновательный день.

Интрига в мужских выступлениях

Чемпионат Европы в Таллине ждали с особенным нетерпением. Оно и понятно. До старта Олимпиады осталось чуть больше двух недель. Турнир в Эстонии — последняя возможность для многих спортсменов проверить себя на прочность перед поездкой в Пекин.

Впрочем, для российских болельщиков соревнования в Эстонии имеют дополнительную мотивацию и интригу. Сборная России на чемпионате Европы претендует абсолютно на все медали. Кроме того, в мужской дисциплине по-прежнему может произойти изменение в олимпийском составе.

На турнир в Таллине приехал Андрей Мозалёв, которые изначально по решению тренерского совета не попал в состав сборной на чемпионат Европы (следовательно, и на Олимпиаду), хоть он и занял третье место на первенстве страны. Вместо него в Таллин отправили Евгения Семененко, который не попал в призёры на чемпионате России.

Но травма Михаила Коляды, которая случилась за несколько дней до старта ЧЕ, дала Мозалёву второй шанс. Он приехал в Таллин, чтобы побороться с Семененко за третью квоту в Пекин. Борьба началась уже в короткой программе. Но об этом позже. От России соревнования открывал Марк Кондратюк.

Неслучайный чемпион страны

Ещё год назад об этом фигуристе знали только очень хорошо осведомлённые в фигурном катании люди, сегодня — он чемпион страны и главная надежда России на соревнованиях в Эстонии. После сенсационной победы в Санкт-Петербурге от ученика Светланы Соколовской ждали не менее ярких прокатов в Таллине. И он не подкачал.

Фигурист чистейшим образом исполнил всю техническую часть: четверной тулуп, тройной аксель, каскад четверной сальхов — тройной тулуп. И после, уже по сложившейся традиции, дал жару на дорожке шагов. Марк был эмоционален, артистичен, уверен себе. Немногочисленная публика приняла его прокат очень тепло.

Судей Кондратюк тоже впечатлил. Они поставили ему за чистейший прокат 99,06 баллов — уверенное первое место. Таких оценок не ожидал увидеть ни сам фигурист, ни его наставница. Они несколько минут удивлённо смотрели на табло, не веря своим глазам.

Но зря Марк удивляется. Это был очень достойный прокат. Марк доказал, что он неслучайно стал чемпионом страны.

Марк Кондратюк Александр Вильф/РИА Новости

Во второй разминке внимание стоит обратить также на Владимира Литвинцева — фигуристка, который ранее представлял сборную России. Сейчас Владимир выступает за Азербайджан под руководством Алексея Четверухина. На турнире в Таллине он исполнил хорошо кроткую программу, приземлив весь свой прыжковый контент (единственная помарка случилась на выезде с тройного акселя). Но баллы всё равно фигурист получил хорошие. 83,46 — промежуточное второе место перед заключительной разминкой. Вслед за низ Литвинцевым расположился украинский фигурист Иван Шмуратко с 82,13 баллами.

Прежний Семененко

Финальную разминку у мужчин начинал Евгений Семененко. Олимпийский сезон складывается очень непросто для ученика Алексея Мишина. Много неудачных стартов, грязных прокатов. Фигурист, который в прошедшем соревновательном году поражал всех своей стабильностью на больших международных стартах, неожиданно утратил это качество. Но на чемпионате Европы все это должно было остаться позади. Ему необходимо было доказать, что тренерский состав не зря поверил в него и предоставил ему возможность представлять страну на чемпионате Европы и Олимпиаде. И он со своей задачей справился (по крайней мере в короткой программе).

Семененко чисто исполнил весь свой прыжковый набор (четверной тулуп — тройной тулуп, четверной сальхов, тройной аксель), а главное он наконец был уверен в себе. Это было прямо написано у него на лице. Наконец перед нами предстал прежний Женя.

Евгений Семененко Александр Вильф/РИА Новости

Номер, который был исполнен на одном дыхании, получил высокую оценку со стороны судей. 99,04 - он только на две сотые балла уступил Кондратюку! Это очень мощная заявка в том числе на победу.

У некогда одного из сильных фигуристов в Европе Кевина Аймо не задалась короткая программа в Таллине. Он завалил несколько прыжков, из чего в итоге занял только промежуточное 10 место, набрав 80 баллов. Но нужно отдать должное французу - программы у него очень яркие всегда и интерпретация в них на очень высоком уровне.