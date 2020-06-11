Хованцев заменил Польховского в сборной России по биатлону

https://static.news.ru/photo/a1932b92-abcf-11ea-814b-fa163e074e61_660.jpg Анатлий Хованцев Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев вошёл в список специалистов-кандидатов в национальную команду на сезон-2020/21.

В документе, опубликованном на сайте Министерства спорта, говорится, что Хованцев займёт должность администратора тренировочного процесса во всех российских командах. При этом вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Валерий Польховский не попал в итоговый перечень, хотя в списке СБР от 27 мая он был.

Также в документе отмечается, что тренер по стрельбе Леонид Гурьев, который ранее отсутствовал в списке, продолжит работать с женской сборной. На должность начальника команды возвращается чемпион мира по биатлону Сергей Рожков, который год назад покидал этот пост.

Как сообщал NEWS.ru, старшими тренерами мужской и женской сборных России назначили Юрия Каминского и Михаила Шашилова соответственно. В апреле большинство членов правления одобрили кандидатуры Роберта Кабукова и Владимира Королькевича, однако против них выступил глава организации Владимир Драчёв. В итоге списки тренерского штаба были пересмотрены.