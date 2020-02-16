Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев считает, что Александр Логинов несколько лет назад принимал запрещённый препарат эритропоэтин не по своей воле.
Я думаю, что это была не его инициатива [принимать ЭПО], это вопрос к тренерскому штабу, который в то время работал, — цитирует Хованцева ТАСС.
Специалист отметил, что вопрос на эту тему необходимо задать тренерскому штабу и врачам, которые работали в то время с российской командой.
Ранее россиянин Александр Логинов завоевал золотую медаль в спринтерской гонке на чемпионате мира в Антхольце. Матвей Елисеев занял 12-е место, Никита Поршнев — 21-е, Евгений Гараничев — 56-е, писал NEWS.ru.