Хованцев против проведение внеочередных выборов главы СБР

https://static.news.ru/photo/b09ec6ec-a3fe-11ea-aa70-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Хованцев считает, что в настоящий момент нет смысла проводить внеочередную конференцию Союза биатлонистов России (СБР) для выборов нового президента организации.

Я считаю, что проводить конференцию неразумно, это может привести к очередному пересмотру тренерского штаба. Может получиться так, что новый руководитель и его команда начнут всё перекраивать. Это ненормально, — цитирует Хованцева ТАСС.

Как сообщал NEWS.ru, старшими тренерами мужской и женской сборных России назначили Юрия Каминского и Михаила Шашилова соответственно. В апреле большинство членов правления одобрили кандидатуры Роберта Кабукова и Владимира Королькевича, однако против них выступил глава организации Владимир Драчёв. В итоге списки тренерского штаба были пересмотрены.

Также правление Союза биатлонистов России определило предварительную дату и место отчётно-выборной конференции, на которой может быть избран новый президент СБР.