«Химки» стартовали в Евролиге с домашнего поражения от «Панатинаикоса»

https://static.news.ru/photo/218ff9c4-04e5-11eb-8e33-fa163e074e61_660.jpg Фото: bckhimki.com

Подмосковные «Химки» в домашнем матче первого тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги уступили на «Арене Мытищи» греческому «Панатинаикосу» — 76:78 (17:24, 22:17, 23:18, 14:19).

Самыми результативными в составе подмосковной команды стали Девин Букер (15 очков, 7 подборов) и Дайрис Бертанс (14 очков).

У гостей лучшую результативность показали Иоаннис Папапетру (16 очков, 8 подборов) и Константинос Митоглу (12 очков, 9 подборов).

Во втором туре регулярного чемпионата Евролиги «Химки» 9 октября также дома сыграют с литовским «Жальгирисом» из Каунаса.

Накануне московский ЦСКА в первой игре Евролиги в гостях проиграл испанской «Барселоне», а петербургский «Зенит» в Стамбуле взял верх над клубом «Анадолу Эфес», писал ранее NEWS.ru.