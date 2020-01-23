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Баскетболисты подмосковных «Химок» в матче 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги в гостях уступили испанской «Басконии» — 79:83 (25:27, 19:20, 19:14, 16:22).

У химчан самыми результативными стали Алексей Швед (18 очков и 5 результативных передач) и Йонас Йеребко (16 очков и 6 подборов).

В составе хозяев лучшую результативность показали Шэйвон Шилдс (22 очка и 6 подборов) и Юссуфа Фалль (15 очков и 8 подборов).

Результаты других матчей первого игрового дня 21-го тура Евролиги: «Бавария» (Мюнхен, Германия) — «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) — 80:68, «Барселона» (Испания) — «Црвена Звезда» (Белград, Сербия) — 86:82.

«Химки» потерпели 12-е поражение и с девятью победами занимают десятое место в таблице Евролиги.

В следующем туре 30 января «Химки» примут на «Арене Мытищи» московский ЦСКА, а «Зенит» на выезде сыграет с испанской "«Барселоной».

В 21-м туре ЦСКА дома обыграл «Валенсию», а «Зенит» взял верх над греческим «Олимпиакосом», писал ранее NEWS.ru.