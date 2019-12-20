В пятницу баскетбольный клуб ЦСКА в Стамбуле в матче регулярного чемпионата Евролиги против лидера турнирной таблицы «Анадолу Эфес» показал невероятную борьбу. После первой четверти «армейцы» вели в счёте с разницей в одно очко 23:22, затем «красно-синие» дважды не могли выйти вперёд (20:25;16:19). Судьбу ЦСКА решил на последних секундах четвёртой четверти, вырвав победу у турецкого противника с разницей в одно очко (81:80). Капитан «армейцев» Кайл Хайнс в эксклюзивном интервью News.ru прокомментировал победу и рассказал, считает ли соперника опасным.

— Кэп, эта игра была чем-то невероятным, а вы к тому же показали отличный результат в матче против «Эфеса», набрав 16 очков и совершив шесть подборов. Подведите итоги игры.

Кайл ХайнсСергей Лантюхов/NEWS.ru Кайл ХайнсСергей Лантюхов/NEWS.ru

— Это правда, матч, действительно, выдался отличным, мы показали себя единой командой, каждый внёс необходимый вклад. Нам удалось сломать систему «Эфеса», это здорово. А что касается результативности, то это неважно. Никто из нас не обращает внимание на личный показатель, потому что ты можешь забить сколько угодно, но вся черновая работа ляжет на руки другого парня. Главное — результат. Мы смогли его добиться, играть на выезде всегда непросто, а с лидером турнирной таблицы чемпионата Евролиги тем более.

— Это накладывало дополнительный груз ответственности?

— Не могу так сказать. Сегодня ты можешь быть на вершине пьедестала, а завтра скатиться вниз. Каждый соперник для нас очень важен, каждый может принести опасность. Уверен, я не первый, кто это говорит, но это действительно так. «Эфес» — классная команда, как и другие коллективы Евролиги. Иначе они просто бы не играли в чемпионате.

— Насколько турецкий коллектив оказался опасен для «армейцев»?

— Безусловно, «Эфес» является очень опасным соперником. И я думаю, что не только для нашей команды. Мы боролись с очень сильным и талантливым соперником. В команде собраны крутые профессионалы, которые борются до последней минуты. Вы сами видели, что перехватить преимущество до последней минуты было достаточно сложно. Но мы справились. Это очень важная победа перед следующей игрой. Она точно придаст нам ещё большую уверенность в своих силах.

Кайл Хайнс Сергей Булкин/NEWS.ru

— Вы провели достаточно много времени на площадке. Как чувствуете себя?

— Ох, в принципе, всё хорошо. Думаю, что каждый немного устал. «Эфес» очень быстрая команда, которая не давала нам лишний раз притормозить. Не могу сказать, что мы выжаты, но немного отдохнуть для того, чтобы стать сильнее, не помешает. Нам нужно подойти максимально собранными к следующей игре в Эстонии.

— Тяжёлый предновогодний график. Какие ожидания от «Калева»?

— Мы не можем позволить «Калеву» забрать у нас очки. Сейчас каждая победа крайне важна. Мы едем, конечно же, побеждать. Именно на это и настроена вся команда. Я уверен, соперник не позволит нам расслабиться и будет давить, к тому же они играют на своём паркете. А после поражения «Химкам» я не сомневаюсь в уровне их мотивации. Но и мы туда приедем не просто так. Будет интересный поединок двух сильных соперников.