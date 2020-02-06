Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что четырёхкратный олимпийский чемпион и бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов никому не нужен, поэтому всех критикует.
Тихонов постоянно критикует СБР, потому что он давно уже не у дел, никому не нужен. Мне его жалко. Я думаю, что он сейчас глубоко несчастен, —
цитируетГуберниева Sport24.
Ранее Губерниев отреагировал на участившуюся критику в свой адрес. По его словам, недовольство выражают только психи и алкоголики, писал NEWS.ru.
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