https://static.news.ru/photo/bf5899d6-48c0-11ea-8a29-fa163e074e61_660.jpg Александр Тихонов Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что четырёхкратный олимпийский чемпион и бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов никому не нужен, поэтому всех критикует.

Тихонов постоянно критикует СБР, потому что он давно уже не у дел, никому не нужен. Мне его жалко. Я думаю, что он сейчас глубоко несчастен, — цитирует Губерниева Sport24.

Ранее Губерниев отреагировал на участившуюся критику в свой адрес. По его словам, недовольство выражают только психи и алкоголики, писал NEWS.ru.