Российские любители биатлона почти две недели в прямом эфире будут наблюдать за чемпионатом мира в итальянском Антхольце-Антерсельве. Трансляции с 13 по 23 февраля обеспечат «Матч ТВ», Первый канал и Eurosport.
На первой неделе состязаний будет пять стартов. Откроет турнир 13 февраля смешанная эстафета.
13 февраля, четверг.
Смешанная эстафета. Начало — в 16.45 по мск. «Матч ТВ».
14 февраля, пятница.
Спринт, женщины. 16.45. «Матч ТВ».
15 февраля, суббота.
Спринт, мужчины. 16.45. Первый канал, Eurosport.
16 февраля, воскресенье.
Гонка преследования, женщины. 15.00. «Матч ТВ», Eurosport.
Гонка преследования, мужчины. 17.15. Первый канал, Eurosport.
Ранее NEWS.ru сообщал, что глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв назвал примерный состав сборной России на смешанную эстафету. По его словам, компанию Александру Логинову и Матвею Елисееву точно составит Ирина Старых. Второй участницей станет или Светлана Миронова, или Екатерина Юрлова-Перхт.
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