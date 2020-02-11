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Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв назвал имена биатлонисток, которые побегут женские этапы смешанной эстафеты на чемпионате мира в Антхольце-Антерсельве. По его словам, компанию Александру Логинову и Матвею Елисееву точно составит Ирина Старых.

На данный момент, точнее накануне вечером, остановились на варианте со Старых и на второе место — или Миронова, или Юрлова-Перхт, — сказал глава СБР в эфире «Матч ТВ». Когда будет...