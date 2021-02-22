Гольфист Тайгер Вудс перенёс операцию после ДТП

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Знаменитый американский гольфист Тайгер Вудс перенёс операцию. Хирургическое вмешательство потребовалось спортсмену после ДТП.

Во вторник вечером по московскому времени Вудс попал в аварию в калифорнийском городе Ранчо Палос Верде. Автомобиль, за рулём которого находился сам гольфист, вылетел за пределы трассы и несколько раз перевернулся. Из искорёженной машины Вудса пришлось извлекать спасателям, выбраться самостоятельно он не смог.

Спортсмен серьёзно повредил правую ногу, сообщается о переломах в нескольких местах. Он перенёс операцию, подробности которой рассказал руководитель медицинского центра Harbor-UCLA Аниш Махаджан.

Мистер Вудс получил значительные травмы правой нижней конечности. <...> Оскольчатые переломы зафиксированы как в верхней, так и в нижней частях большеберцовой и малоберцовой костей, они устранены введением стержня в большеберцовую кость. Повреждения костей стопы и голеностопного сустава были стабилизированы с помощью винтов и штифтов. Травма мышц и мягких тканей ноги требовала хирургического высвобождения мышечного покрова для облегчения давления из-за отёка, — приводит слова медика Twitter-аккаунт Тайгера Вудса.

Отмечается, что операция прошла успешно, Вудс находится в палате в сознании и общается с окружающими. Сроки восстановления пока не уточняются.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в 2019 году Тайгер Вудс рассказал о желании выступить на Олимпийских играх в Токио. По его словам, эта Олимпиада могла стать для него первой, и он был бы рад войти в состав сборной. Вудс выиграл первый «мейджор» в 2008 году. Всего же на счету 43-летнего спортсмена 108 профессиональных побед в гольфе.