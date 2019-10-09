https://static.news.ru/photo/12a1f1bc-ea86-11e9-81e4-fa163e074e61_660.jpg Юрий Ганус Фото: Сергей Булкин/News.ru

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил, что Россия имеет негативный имидж на международной арене.

Ганус подчеркнул, что позитивного итога исполкома WADA, который пройдёт 4 ноября, быть не может.

У России сейчас имидж рецидивиста. Негативный сценарий — лишение РУСАДА статуса соответствия. Это означает, что в России будут работать два иностранных агентства, как уже бывало раньше, например, британское UКAD, — сказал Ганус «Советскому спорту» .

Он отметил, что на это потребуются огромные финансовые расходы из бюджета. Также глава РУСАДА уверенно сказал о том, что Россия точно не сможет проводить международные соревнования.

По поводу участия в Олимпиаде, без сомнения, будут какие-то ограничения для российских спортсменов, — добавил Ганус.

Ранее Ганус заявил, что Россию могут отстранить от двух Олимпиад из-за допингового скандала, писал News.ru.