Велогонщика Груневегена призвали посадить в тюрьму

https://static.news.ru/photo/4608bd5e-d7d6-11ea-a54c-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/dylangroenewegen

Менеджер велокоманды Deceuninck-Quick Step Патрик Лефер заявил, что подаст в суд на гонщика команды Jumbo-Visma голландца Дилана Груневегена, который спровоцировал падение на 1-м этапе «Тура Польши».

Я иду в суд, таким действиям не место в велоспорте. Это криминал, мистер Груневеген, — написал Лефевр в Twitter.

I go to court this kind of actions have to be out of cycling. This is an criminel fact mister @GroenewegenD — Patrick Lefevere (@PatLefevere) August 5, 2020

Глава команды призвал «отправить за решётку» Груневегена, а в интервью AD назвал поступок голландца «покушением на убийство».

Первый этап «Тура Польши» завершился массовым падением на самой финишной черте. Во время спринта 27-летний нидерландский гонщик команды Jumbo-Visma Дилан Груневеген притёр к барьерам своего 23-летнего соотечественника гонщика Deceuninck-Quick Step Фабио Якобсена, который вылетел за ограждение, получил серьезные травмы, а позже в больнице впал в кому. У него была диагностирована серьёзная черепно-мозговая травма, сломано нёбо, поэтому была затруднена интубация, однако трубки и кислород постоянно подключены. Ему была проведенаоперация на лице, писал NEWS.ru.