Велогонщика Груневегена призвали посадить в тюрьму

Глава команды призвал «отправить за решётку» Груневегена, а в интервью AD назвал поступок голландца «покушением на убийство».
Первый этап «Тура Польши» завершился массовым падением на самой финишной черте. Во время спринта 27-летний нидерландский гонщик команды Jumbo-Visma Дилан Груневеген притёр к барьерам своего 23-летнего соотечественника гонщика Deceuninck-Quick Step Фабио Якобсена, который вылетел за ограждение, получил серьезные травмы, а позже в больнице впал в кому. У него была диагностирована серьёзная черепно-мозговая травма, сломано нёбо, поэтому была затруднена интубация, однако трубки и кислород постоянно подключены. Ему была проведенаоперация на лице, писал NEWS.ru.