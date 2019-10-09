https://static.news.ru/photo/25316062-eab1-11e9-bfdd-fa163e074e61_660.jpg Никита Нагорный (в центре) Фото: nikushkarus/instagram.com

Российский спортсмен Никита Нагорный не мог уснуть перед финалом в командном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который проходит в Германии.

Нагорный отметил, что не смотрел оценки китайцев, а болел за партнёров и настраивался на своё выступление, так как он выходил последним.

Я вчера перед сном, наверное, раз 400 сделал комбинацию у себя в голове, не мог заснуть до двух часов, потому что знал, что буду идти последним. Это не передать словами, просто надо было выходить и делать, — сказал Нагорный журналистам, слова которого приводит ТАСС .

Мужская сборная России заняла первое место в командном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике, писал News.ru.