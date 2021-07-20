Гандболисток оштрафовали за отказ играть в бикини на чемпионате Европы

Женская сборная Норвегии по гандболу отказалась выступать в откровенных бикини в матче за третье место чемпионата Европы — 2021. На игру против испанок (0:2) девушки вышли в шортах и были оштрафованы Европейской федерацией гандбола (EHF), сообщается на сайте организации.

Мы понимали, что нам грозит. Но решили надеть шорты и посмотреть, что будет дальше, — сообщила защитник сборной Норвегии Катинка Халтвик в эфире телеканала NRK.

По её словам, решение проигнорировать правила относительно верхней одежды было спонтанным. Многие подбодрили спортсменок и заявили, что решение пойти против подобных правил является верным.

Она добавила, что «гандбол должен быть инклюзивным видом спорта, а не эксклюзивным», сказав, что это распространяется и на форму, в которой выступают спортсмены.

Согласно правилам экипировки, гандболистки должны играть в топах с глубоким вырезом и бикини. Дисциплинарная комиссия EHF наложила на команду штраф в размере €150 на каждого. Общая сумма составила €1500.

На чемпионате Европы — 2021, который состоялся в Варне, победительницами стали немки, обыгравшие в финале команду Дании со счётом 2:0. В мужской части турнира сборная России завоевала бронзовые награды, серебро досталось хорватам, а победу праздновали датчане.

Ранее спортивный врач Илья Мелехин посоветовал отправившимся на Олимпиаду в Токио спортсменам отказаться от японской кухни.